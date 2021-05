Tyhle funkce chtějí jablíčkáři vidět v iPhonu 13. Většinu z nich Android má

Apple a iPhone 13 je v posledních týdnech velké téma. Začínají se objevovat první informace o tom, jak by mohl telefon vypadat a co by eventuálně mohl dostat za vnitřnosti. Uživatelé jablečného ekosystému se nedávno zúčastnili průzkumu, který ve výsledku odpovídá na to, jaké funkce chtějí jablíčkáři vidět v iPhonu 13.

Které funkce chtějí uživatelé v iPhonu 13?

Průzkum provedla firma SellCell a kromě nových zásad a funkcí iOS 14.5 byli uživatelé dotázáni také na již zmíněný iPhone 13. Pojďme se tedy podívat na to, po čem jablíčkáři touží. Hned 21 % z nich uvedlo, že by uvítalo návrat Touch ID, což je vzhled k pandemii a povinnosti nošení roušek logické. Displej s vyšší obnovovací frekvencí (120 Hz) si pak přeje 17 % lidí, 12 % uživatelů by pak ocenilo návrat nabíjecí adaptéru do balení. Po lepším fotoaparátu prahne 8,3 % uživatelů, rychlejší čipset bude hlavním důvodem pro koupi 6,8 % uživatelů.

Menší rozměry by ocenilo 5 % jablíčkářů, zatímco zlepšenou vodotěsnost 2,2 %. O ohebné telefony uživatelé evidentně zájem nemají (1 %) a už vůbec nechtějí odstranění konektoru z telefonu (0,8 %). Nejlepší zprávou pro Apple je fakt, že 92,6 % respondentů uvedlo, že jsou vázání na celý ekosystém Applu a nemají v plánu přecházet na Android.

