Fujifilm instax mini 13 míří do Česka. Instantní foťák s novou samospouští vyjde na 2 299 Kč Hlavní stránka Zprávičky Fujifilm uvádí na český trh instantní fotoaparát instax mini 13, přímého nástupce oblíbené mini 12 z roku 2023 Hlavní novinkou je samospoušť s volbou 2 nebo 10 sekund, díky které se na snímek dostanete i vy sami Prodej startuje 25. června 2026 v pěti barvách a za 2 299 Kč s DPH Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Instantní fotky, které vylezou z přístroje a hned je držíte v ruce, opět zažívají boom – a Fujifilm do téhle vlny posílá další přírůstek. Fotoaparát instax mini 13 se v Česku začne prodávat 25. června 2026 za 2 299 Kč a kromě hravějšího vzhledu s metalickým stříbrným logem láká hlavně na novou samospoušť, se kterou už focení nemusíte svěřovat někomu jinému. Co instax mini 13 nabízí Novinka navazuje na model mini 12 a drží se osvědčeného receptu: namíříte, zmáčknete a za pár vteřin máte v ruce hotovou fotku. Fotoaparát zapnete i vypnete prostým pootočením objektivu, stejným pohybem se přepíná i do režimu Close-Up pro focení detailů zblízka. K výbavě patří selfie zrcátko, automatická expozice i automatické řízení blesku, které podle výrobce vyladí snímek za jasného i slabšího světla. Nechybí ani korekce paralaxy – v režimu Close-Up se hledáček srovná s objektivem, takže vám objekt z výřezu neuteče a detailní záběr vyjde přesně vycentrovaný. Samospoušť: na fotku se vejdete i vy Největší změnou oproti předchůdci je samospoušť. Spustíte ji s prodlevou 2, nebo 10 sekund a přístroj si mezitím odložíte – ke správnému natočení slouží přiložené příslušenství, takže záběr vyrovnáte i bez cizí ruky. Skupinová fotka, na které tentokrát nechybíte, nebo selfie bez křečovitě nataženého ramene jsou díky tomu konečně bez kompromisu. Hledáte foťák na 4K video i fotky? Sony ZV-E10 zlevnil pod 16 tisíc a v balení je i objektiv Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Právě samospoušť dělá z mini 13 příjemný vstup do světa instax. Svádí k experimentování se světlem, pózami i scénami, aniž byste se museli učit cokoli složitého. Vylepšená aplikace instax UP! Společně s fotoaparátem dostává aktualizaci i bezplatná aplikace instax UP!. Ta slouží ke skenování, třídění a ukládání instantních fotek na jedno místo bez ohledu na to, jaký film nebo přístroj instax používáte. Nově se o skenování stará umělá inteligence, která podle značky rozezná samotný snímek od pozadí a okolního rušení, takže výsledný sken je čistší a přesnější. Nový film Pastel Galaxy Spolu s fotoaparátem míří na trh i nový instantní film instax mini Pastel Galaxy s kosmickým motivem, třpytivými ozdobami a uklidňujícími pastelovými barvami. Balení vyjde na 299 Kč s DPH a do prodeje se dostane ve stejný den jako samotný fotoaparát. Cena a dostupnost Instantní fotoaparát instax mini 13 se začne prodávat 25. června 2026 za doporučenou cenu 2 299 Kč s DPH, a to v pěti barevných variantách: Dreamy Purple, Frost Blue, Candy Pink, Lagoon Green a Clay White. Růžovou variantu Candy Pink už teď najdete v předprodeji na Alze. Ve stejný termín dorazí také zmíněný film Pastel Galaxy za 299 Kč. Pořídili byste si instax mini 13, nebo vám pro vzpomínky bohatě stačí fotky v telefonu? Zdroje: instax, TZ O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář fotoaparát fotografie Polaroid Mohlo by vás zajímat Tento Samsung má fotit ještě lépe než Galaxy S24 Ultra. Vyjde už zítra! Adam Kurfürst 20.10.2024 WhatsApp si zahrává s ohněm, ale já budu nadšený, pokud tuhle změnu prosadí Adam Kurfürst 4.11.2024 Neomezené uložiště Google Fotek skončilo. Jak si stáhnout svoje fotky a videa? Petr Ludvík 17.11.2020 WhatsApp se konečně naučil dlouho žádanou funkci, hned si ji zapněte! Libor Foltýnek 21.6.2024 Jak si stojí fotoaparát Galaxy S24 FE? Srovnali jsme ho se současnou špičkou Libor Foltýnek 5.10.2024 Takto fotí Xiaomi 15 (Pro)! Podívejte se na ukázkové snímky Adam Kurfürst 27.10.2024