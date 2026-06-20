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Fujifilm instax mini 13 míří do Česka. Instantní foťák s novou samospouští vyjde na 2 299 Kč

  • Fujifilm uvádí na český trh instantní fotoaparát instax mini 13, přímého nástupce oblíbené mini 12 z roku 2023
  • Hlavní novinkou je samospoušť s volbou 2 nebo 10 sekund, díky které se na snímek dostanete i vy sami
  • Prodej startuje 25. června 2026 v pěti barvách a za 2 299 Kč s DPH

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
20.6.2026 16:00
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fujifilm instax mini 13 barevne varianty

Instantní fotky, které vylezou z přístroje a hned je držíte v ruce, opět zažívají boom – a Fujifilm do téhle vlny posílá další přírůstek. Fotoaparát instax mini 13 se v Česku začne prodávat 25. června 2026 za 2 299 Kč a kromě hravějšího vzhledu s metalickým stříbrným logem láká hlavně na novou samospoušť, se kterou už focení nemusíte svěřovat někomu jinému.

Co instax mini 13 nabízí

Novinka navazuje na model mini 12 a drží se osvědčeného receptu: namíříte, zmáčknete a za pár vteřin máte v ruce hotovou fotku. Fotoaparát zapnete i vypnete prostým pootočením objektivu, stejným pohybem se přepíná i do režimu Close-Up pro focení detailů zblízka.

K výbavě patří selfie zrcátko, automatická expozice i automatické řízení blesku, které podle výrobce vyladí snímek za jasného i slabšího světla. Nechybí ani korekce paralaxy – v režimu Close-Up se hledáček srovná s objektivem, takže vám objekt z výřezu neuteče a detailní záběr vyjde přesně vycentrovaný.

Fotoaparát instax mini 13 s novou funkcí samospouště

Samospoušť: na fotku se vejdete i vy

Největší změnou oproti předchůdci je samospoušť. Spustíte ji s prodlevou 2, nebo 10 sekund a přístroj si mezitím odložíte – ke správnému natočení slouží přiložené příslušenství, takže záběr vyrovnáte i bez cizí ruky. Skupinová fotka, na které tentokrát nechybíte, nebo selfie bez křečovitě nataženého ramene jsou díky tomu konečně bez kompromisu.

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Právě samospoušť dělá z mini 13 příjemný vstup do světa instax. Svádí k experimentování se světlem, pózami i scénami, aniž byste se museli učit cokoli složitého.

Vylepšená aplikace instax UP!

Společně s fotoaparátem dostává aktualizaci i bezplatná aplikace instax UP!. Ta slouží ke skenování, třídění a ukládání instantních fotek na jedno místo bez ohledu na to, jaký film nebo přístroj instax používáte. Nově se o skenování stará umělá inteligence, která podle značky rozezná samotný snímek od pozadí a okolního rušení, takže výsledný sken je čistší a přesnější.

Nový film Pastel Galaxy

Spolu s fotoaparátem míří na trh i nový instantní film instax mini Pastel Galaxy s kosmickým motivem, třpytivými ozdobami a uklidňujícími pastelovými barvami. Balení vyjde na 299 Kč s DPH a do prodeje se dostane ve stejný den jako samotný fotoaparát.

Cena a dostupnost

Instantní fotoaparát instax mini 13 se začne prodávat 25. června 2026 za doporučenou cenu 2 299 Kč s DPH, a to v pěti barevných variantách: Dreamy Purple, Frost Blue, Candy Pink, Lagoon Green a Clay White. Růžovou variantu Candy Pink už teď najdete v předprodeji na Alze. Ve stejný termín dorazí také zmíněný film Pastel Galaxy za 299 Kč.

Pořídili byste si instax mini 13, nebo vám pro vzpomínky bohatě stačí fotky v telefonu?

Zdroje: instax, TZ

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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