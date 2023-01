Pokud se zajímáte o dění okolo Googlu, patrně vám neunikla existence systému Fuchsia. Ta již před lety způsobila poprask, kdy se o tomto systému hovořilo jako o potenciálním nástupcem Androidu aby následně Google prohlásil, že se jedná jen o výzkumný projekt. Systém však své využití nakonec našel.

Co bude první zařízení s předistalovaným Fuchsia OS?

Aktuálně systém zakotvil v chytrých displejích Google Nest Hub a Google Nest Hub Max, kam se dostal formou aktualizace a nahradil tak do té doby používaný Cast OS. Tuto změnu však uživatelé prakticky neměli šanci postřehnout, neboť prostředí, funkce i samotná rychlost obou zařízení zůstala beze změn. Hlavním rozdílem oproti předešlému systému je pak vlastní jádro, které již není postaveno na linuxu. Zpět ale k věcem budoucím.

Dle dokumentu, který unikl samotnému Googlu, bychom se měli prvního zařízení běžícího na systému Fuchsia dočkat s vysokou pravděpodobností ještě letos. Zároveň se z něj pak dozvídáme, že systém má získat podporu pro vývoj v jazyce JavaScript. To by mělo usnadnit správu i ovládání zařízení vybavených tímto systémem, zejména při testování ve výrobě daných zařízení. Teorii, že se daného zařízení můžeme dočkat ještě letos pak ve zmíněném dokumentu podporuje požadavek na dokončení implementace Javascriptu v první polovině roku 2023.

Co se týče konkrétní podoby daného zařízení, zde zatím stále panují nejasnosti. Je však poměrně pravděpodobné, že se bude jednat (přinejmenším) o jedno ze dvou zařízení, které se objevilo v kódu Fuchsie. V obou případech se pak má jednat o chytré reproduktory. Přičemž jeden by měl být nástupcem současného Nest Audio. Druhým by pak měl být dok vybavený reproduktorem náležící připravovanému Pixel tabletu od Googlu. Zde se pak vyloženě nabízí běh Fuchsie přímo na “zadokovaném” tabletu čímž se z daného tabletu v zásadě stane alternativa Nest Hub.

Myslíte, že se systém rozšíří i mimo zařízení pro chytrou domácnost?

