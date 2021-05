Systém Fuchsia míří do prvního Google zařízení. Vyřadí svého předchůdce

Fuchsia, společností Google několik let vyvíjený a nedávno hodně probíraný operační systém, míří oficiálně do prvního kusu běžně prodávaného hardwaru. Po letech zdokonalování a testování opouští “laboratoř” a začíná se v rámci první vlny zavádění usazovat v Nest Hub. Tedy v původním Google zařízení této série z roku 2018. V tuto chvíli začíná v přístrojích nahrazovat původní Cast OS, nicméně výměna je to z pohledu uživatelů téměř neviditelná. Funkce, rychlost i možnosti nastavení mají zůstat totožné. Fuchsia OS v Nest Hub je ovšem pro Google i samotný systém důležitý krok.

Novinka se po cca pěti letech vývoje poprvé oficiálně veřejně podívá do sériově vyráběného zařízení. Ačkoli původně nebylo ani jasné, jestli má projekt nějakou budoucnost (jak už to tak u Googlu bývá), americká společnost se rozhodla jej začít nasazovat. Velký význam to pro ni má hlavně z toho důvodu, že jde o prostředí vytvořené na vlastním základu, zatímco Cast OS je vybudovaný na Linuxu.

Co tyto kroky představují pro koncového uživatele? Jak už bylo zmíněno, při používání přístroje údajně ani nemusí výměnu systémů v pozadí poznat. Do budoucna ale bude zajímavé sledovat, jestli se Google pustí do rozvíjení do podoby, která už se nějak viditelně či funkčně promítne. Momentálně nejsou zprávy o tom, do kterých dalších zařízení by měl Fuchsia OS po otestování v Nest Hub zamířit. Již dříve ale zástupci firmy uvedli, že svět IoT by měl být pro tuto novinku vstupní branou. Uvidíme, k čemu všemu.

Zdroj: 9to5