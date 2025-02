V Evropě vznikne nejmodernější superpočítač světa. Pohánět ho bude 500 000 AI čipů a vyjde na 250 miliard

Reklama

„Francie už nebude exportovat elektřinu, ale inteligenci.“ To je věta, která možná jednou vstoupí do dějin. Vyslovil ji před pár dny César Maklary, prezident společnosti Fluidstack. Právě tato firma nedávno podepsala memorandum s francouzskou vládou, v němž se dohodli na stavbě superpočítače. Ten bude zaměřený na umělou inteligenci a jeho výkon by měl postupně dosáhnout a následně přesáhnout 1 gigawatt.

Aby to bylo možné, bude ho pohánět elektrická energie dodávaná přímo jednou z tamních energetických společností (konkrétně půjde o RTE). A obrovské množství odpadního tepla bude v nejvyšší míře dál využíváno – jednak k vytápění, jednak pro potřeby průmyslu. Vysoce výkonný superpočítač by tak měl být co nejvíc ekologický a energeticky šetrný.

Evropa v AI zaostává

Tento megalomanský francouzský plán není nijak náhodný. Už nějakou dobu se mluví o tom, že Evropa na poli umělé inteligence čím dál více zaostává nejen za Amerikou, ale i za dalšími státy (např. Čínou). Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen i proto nedávno slíbila investici 200 miliard eur do rozvoje AI.

Dalším krokem ke zvýšení konkurenceschopnosti Evropy na poli AI je vznik projektu s názvem OpenEuroLLM. Evropská komise a různé soukromé firmy ho podpořily částkou 34 milionů eur (asi 855 milionů korun) a jeho cílem je vyvíjet velké jazykové modely nové generace.

Francouzský superpočítač pak bude jen dalším pokračováním této snahy dostat Evropu zase na špici. Vybavený má být 500 000 specializovanými AI čipy nové generace. Ty napomohou k efektivnějšímu provozu i lepšímu trénování pokročilé umělé inteligence. Již v roce 2028 by superpočítač měl mít výpočetní kapacitu aspoň 1 GW a stát by se tak měl nejmodernějším a nejvýkonnějším strojem světa zaměřeným na AI.

Projekt má podporu prezidenta Emmanuela Macrona, který doufá, že spolu s vysokou prestiží a skvělými výsledky Francie získá i další pracovní místa a přiláká další odporníky (nejen) na AI. Celková investice má výrazně přesáhnout i tu, kterou přislíbila Evropská komise na rozvoj AI – francouzský superpočítač má vyjít na 10 miliard eur (asi 250 miliard korun).

