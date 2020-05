Rendery ukazují, jak by mohl u Xiaomi vypadat ukrytý foťák pod displejem

Patříte do zástupu těch, kteří nedočkavě vyhlížejí první telefon s “neviditelným” předním fotoaparátem? Pravděpodobně tak asi víte, že jedním z hlavních favoritů je v tomto vývojovém závodě čínské Xiaomi. Už je to rok, co se o masovém nasazení kamery ukryté pod displejem mluví, ale zatím se k tomu žádná firma neuchýlila. Doposud jsme viděli jen různě povedené či nepovedené koncepty. Fotoaparát pod displejem sériově vyráběných telefonů se ovšem blíží a napovídají to i nové patentové snímky právě od Xiaomi.

Z úředních dokumentů je vytáhla nizozemská redakce LetsGoDigital a rovnou je převedla i do podoby renderů. Tedy uměle vytvořených snímků. Na obrázcích máme možnost vidět telefon velmi podobný modelu Mi 9 s bezrámečkovým designem. Pochopitelně s tím rozdílem, že obrazovka není narušena průstřelem nebo výřezem, jelikož má vyobrazený Xiaomi telefon zmíněný fotoaparát pod displejem. Jak už bylo několikrát popsáno, čočka by měla být ukryta za zobrazovací vrstvou, která se “otevře” jen při spuštění přední kamery. Po focení či natáčení se dočasně průsvitná a průhledná oblast opět promění v klasický displej.

Podle víceprezidenta Xiaomi Lu Weibinga se doposud bojuje s tím, že zmíněný kus displeje zatím nedokáže propustit ke snímači dostatek světla. Prý se ale na technologii velmi usilovně pracuje a snad se brzy dočkáme. Na několika konceptech jsme viděli, že fotoaparát pod displejem skutečně fungovat může, v Xiaomi se ale asi oprávněně obávají o kvalitu pořízených snímků. Samotný displej by asi takové přepínání bez větších problémů zvládal, ale nedostatek světla či nějaký šum u senzoru by snižoval kvalitu fotek a videí.

Zdroj: pharena