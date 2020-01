Konec rušivých notifikací při natáčení. Fotoaparát Google je vypne

Aplikace Fotoaparát Google by měla v dohledné době přinést několik zajímavých novinek. Je to patrné z rozboru kódu nadcházející verze s označením 7.3. Drobnou změnu má prodělat menu, kde se jen drobně změní pořadí položek. Má také přijít možnost natáčení se snímkovací frekvencí 24 FPS. Uvnitř aplikace byly mimo jiné nalezeny a potvrzeny i krycí názvy pro nové Pixel telefony. Nejzajímavější vychytávkou, kterou by mohl brzy Fotoaparát Google získat, je ale určitě automatické spouštění režimu “nerušit” v případě natáčení videí.

Možnost vypnout upozornění považujeme za velmi dobrý nápad. Asi se shodneme na tom, že neexistuje o moc horší chvíle pro vyskočení notifikace než je natáčení videí. Samotná bublina s oznámením možná ještě není tak hrozná, ale případné zavibrování telefonu už se může promítnout i do záznamu. V nové verzi by si měl Fotoaparát Google vyžádat povolení k zapínání módu “nerušit”. Případně mu to budete muset v oprávněních povolit ručně. Jakmile tuto pravomoc dostane, aplikace bude notifikace automaticky potlačovat po dobu natáčení.

Jak už jsme zmínili, chystá se i nová možnost pro nastavení kvality záznamu. Milovníci “klasiky” se prý mohou těšit také na příchod natáčení se snímkovací frekvencí 24 FPS. Jde o hodnotu, která je standardem u klasických filmů v kinech (pokud pomineme moderní HFR). Jestli chcete svým videím dopřát opravdový “cinematic look”, tuto novinku určitě v Google Fotoaparátu uvítáte.

