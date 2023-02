Fotky Google se poměrně často dočkávají poměrně často důležitých aktualizací, které přináší nové funkce. Ty nejdůležitější mají zpravidla nějaký čas exkluzivitu pro telefony Google Pixel a postupem času se dostávají i do jiných telefonů. Příkladem může být třeba Uzamčená složka, kterou Google přinesl ke konci roku 2021. Nyní web 9to5google přinesl informaci o tom, že by se tato složka mohla přenášet i do cloudu.

Lidem z 9to5google se podařilo pomocí kódu v aplikaci rozluštit funkci, která by umožňovala možnost cloudové zálohy Uzamčené složky. Tato složka umožňuje skrýt obrázky a videa z hlavní stránky a zároveň také z vyhledávání. Nevýhodou však je, že k těmto médiím nemáte přístup v cloudu na jiném zařízení, takže pokud zrovna nemáte telefon u sebe, jste nahraní, stejné je to v případě, kdy aplikaci Fotky Google vymažete z telefonu.

Na druhou stranu existují situace, kdy fotky do cloudu nahrávat nechcete. Tato volba bude tedy pochopitelně volitelná. Zatím ale není jasné, kdy ji firma zavede.

Používáte Uzamčenou složku ve Fotkách Google?

Zdroj: 9to5google