Google Fotky konečně umožní schovat některé snímky do zamčené složky

Ukazovali jste někdy někomu fotky a videa v mobilu? A narazili jste nevědomky při prohlížení narazili na obsah, který by nebylo vhodné, aby někdo viděl? Dost možná ano. Z tohoto důvodu už delší dobu existují různé obecné nástroje pro ukrývání či zamykání konkrétních souborů do speciálních složek. Svou má například i systém v Samsung telefonech a podobnou službu poskytuje i aplikace Google Files. Ale i mnoho dalších. Teď Uzamčená složka (Locked folder), jak se funkce přímo jmenuje, dorazila do aplikace Fotky Google.

Přímo v tomto populárním nástroji na ukládání a procházení snímků bude novinka velmi praktická. Uživatel, který je na Fotky Google zvyklý, nebude muset soubory ukrývat na jiných místech v systému či v jiných aplikacích. Postačí přejetím prstu otevřít vlastnosti snímku či videa a klepnout na položku Uzamčená složka. Ta je chráněna heslem či otiskem, tak jak to umí i konkurence. Novinka bude v první vlně dostupná na telefonech Pixel. Postupně pak bude zpřístupněna na dalších mobilech. U Pixelů prý bude Uzamčená složka pro Fotky Google umět ukrývat snímky i rovnou z fotoaparátu.

Jak často ukazujete někomu fotky a videa ve vašem mobilu?

Zdroj: Google