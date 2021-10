To nesmí nikdo vidět! aneb Jak ukrýt média v aplikaci Fotky Google?

Máte ve svém mobilu fotky nebo videa, které by rozhodně neměl vidět nikdo jiný kromě vás? A raději by takový obsah neměl být ani uložený nikde jinde než fyzicky ve vašem telefonu? Ať už vás při pomyšlení na média, která takovou péči potřebují, napadlo cokoli, vězte, že řešení je snadné. Už delší dobu poskytuje spousta aplikací a nebo i nadstaveb službu pojmenovanou jako ukrytá, tajná nebo uzamčená složka. Do tohoto zvlášť vymezeného a zašifrovaného prostoru můžete soubory schovat. Google se nedávno postaral o to, že stejnou možnost mají (nebo brzy budou mít) i uživatelé základní aplikace Fotky.

Uzamčená složka v aplikaci Fotky Google

V polovině letošního roku se začala Uzamčená složka objevovat exkluzivně majitelům telefonů Pixel, od září už ale míří plošně do mobilů s Androidem 6 a novějším. Poslání tohoto nástroje je obdobné jako u všech konkurentů. Obsah uložený do tohoto speciálního prostoru není viditelný pro ostatní aplikace a ani na hlavní kartě Fotek, takže se například nestane, že byste známým ukazovali fotky či videa a mezi nimi jim omylem odhalili i něco nechtěného. Druhým významným efektem je, že média uložená do Uzamčené složky nejsou zálohována do cloudu a nacházejí se skutečně pouze v mobilu.

With Locked Folder in @googlephotos, you can add photos to a passcode protected space and they won’t show up as you scroll through Photos or other apps on your phone. Locked Folder is launching first on Google Pixel, and more Android devices throughout the year. #GoogleIO pic.twitter.com/yGNoQ8vLdq — Google (@Google) May 18, 2021

Jak ji nastavit a používat?

Otevřete aplikaci Fotky Google, přejděte na kartu Knihovna, otevřete Nástroje a hledejte položku Uzamčená složka. Pokud ji nevidíte, nemáte tuto novinku ještě dostupnou a musíte počkat. Zatím to vypadá, že její spuštění je řízeno ze serveru, takže novější verze aplikace nepomůže. Pokud je pro vás Uzamčená složka k dispozici, klepněte na její panel a proveďte požadované nastavení. Mezi povinné prvky patří například zámek displeje. Jakmile máte tento prostor aktivovaný, můžete do něj individuálně i hromadně přidávat média skrze položku “Přesunout do uzamčené složky” v jejich kontextovém menu, které se nachází pod třemi tečkami vpravo nahoře. Takto uložené soubory jsou nadále viditelné jen a pouze v tomto prostoru.

Média ukrytá do Uzamčené složky je možné prohlížet, vyjímat nebo trvale mazat. Naopak není dovoleno je zálohovat, sdílet, přidávat do alb, upravovat nebo přesouvat do koše. Také je potřeba myslet na to, že fotky a videa, které přesunete do Uzamčené složky, budou odstraněny z existujících vzpomínek a objednávek tištěných fotek. Nebudou se zobrazovat ani na chytrých displejích Google, jako je Nest Hub, nebo prostřednictvím Chromecastu. Může však trvat až hodinu, než položky z těchto míst zmizí. Soubory v Uzamčené složce se nepřenášejí při přenosu mezi zařízeními USB a nejsou zachovány při obnovení továrního nastavení zařízení ani vymazání dat aplikace. Více v oficiální nápovědě.

