Fotky Google konečně dostávají sadu pro retušování. Pomůže odstranit nedokonalosti nejen na selfíčkách

  • Fotky Google globálně spouští sadu nástrojů Touch Up pro retuš obličejů na snímcích
  • Funkce nabízí sedm úprav od vyhlazení pleti přes duhovky až po retuš rtů
  • Novinka je dostupná pouze na Androidu 9 a novějším se zařízeními s alespoň 4 GB RAM

Adam Kurfürst
21.4.2026 20:00
Informace o nástrojích pro retušování obličeje v aplikaci Fotky Google se objevily už v prosinci loňského roku, kdy se redakci serveru Android Authority podařilo sadu nazvanou Touch Up s předstihem aktivovat v beta verzi. Označení novinky je v porovnání s tehdejší dobou stejné, rozsah funkcí se však mírně rozšířil a hlavně – novinka už oficiálně míří ke všem uživatelům.

Sedm nástrojů pro úpravu obličeje

Oproti prosincovému úniku, kde Android Authority dohledalo pouze šestici nástrojů, přibyla v oficiálním spuštění ještě funkce Heal, určená k odstranění drobných nedokonalostí pleti, jako jsou pupínky či skvrny. Kompletní sada nyní vypadá takto:

  • Heal – odstranění drobných nedokonalostí a skvrn
  • Smooth – vyhlazení pleti
  • Under Eyes – redukce kruhů a váčků pod očima
  • Irises – zvýraznění duhovek
  • Teeth – zesvětlení zubů
  • Eyebrows – úprava obočí
  • Lips – retuš rtů
Každý z efektů disponuje vlastním posuvníkem intenzity, takže si můžete vybrat mezi decentní úpravou a výraznějším zásahem. Použití je přitom snadné – stačí v editoru vybrat obličej, zvolit nástroj ze seznamu a pohrát si s hodnotami.

Dostupnost jen na Androidu a postupně

Touch Up se začal postupně rozšiřovat globálně, a to výhradně v aplikaci Fotky Google na Androidu. K jeho využití potřebujete zařízení s Androidem 9 nebo novějším a minimálně 4 GB operační paměti. Majitelé iPhonů zatím zůstávají zkrátka a Google se o jejich verzi v oznámení vůbec nezmiňuje.

Zdroje: Google, 9to5Google

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

