Fotky Google konečně dostávají sadu pro retušování. Pomůže odstranit nedokonalosti nejen na selfíčkách Hlavní stránka Zprávičky Fotky Google globálně spouští sadu nástrojů Touch Up pro retuš obličejů na snímcích Funkce nabízí sedm úprav od vyhlazení pleti přes duhovky až po retuš rtů Novinka je dostupná pouze na Androidu 9 a novějším se zařízeními s alespoň 4 GB RAM Adam Kurfürst Publikováno: 21.4.2026 20:00 Informace o nástrojích pro retušování obličeje v aplikaci Fotky Google se objevily už v prosinci loňského roku, kdy se redakci serveru Android Authority podařilo sadu nazvanou Touch Up s předstihem aktivovat v beta verzi. Označení novinky je v porovnání s tehdejší dobou stejné, rozsah funkcí se však mírně rozšířil a hlavně – novinka už oficiálně míří ke všem uživatelům. Sedm nástrojů pro úpravu obličeje Dostupnost jen na Androidu a postupně Sedm nástrojů pro úpravu obličeje Oproti prosincovému úniku, kde Android Authority dohledalo pouze šestici nástrojů, přibyla v oficiálním spuštění ještě funkce Heal, určená k odstranění drobných nedokonalostí pleti, jako jsou pupínky či skvrny. Kompletní sada nyní vypadá takto: Heal – odstranění drobných nedokonalostí a skvrn Smooth – vyhlazení pleti Under Eyes – redukce kruhů a váčků pod očima Irises – zvýraznění duhovek Teeth – zesvětlení zubů Eyebrows – úprava obočí Lips – retuš rtů Každý z efektů disponuje vlastním posuvníkem intenzity, takže si můžete vybrat mezi decentní úpravou a výraznějším zásahem. Použití je přitom snadné – stačí v editoru vybrat obličej, zvolit nástroj ze seznamu a pohrát si s hodnotami. Dostupnost jen na Androidu a postupně Touch Up se začal postupně rozšiřovat globálně, a to výhradně v aplikaci Fotky Google na Androidu. K jeho využití potřebujete zařízení s Androidem 9 nebo novějším a minimálně 4 GB operační paměti. Majitelé iPhonů zatím zůstávají zkrátka a Google se o jejich verzi v oznámení vůbec nezmiňuje. Využijete nové retušovací nástroje ve Fotkách Google? Zdroje: Google, 9to5Google