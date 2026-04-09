Fotky Google konečně umožňují měnit rychlost přehrávání videa

Fotky Google na Androidu konečně umožňují měnit rychlost přehrávání videí K dispozici je pět úrovní rychlosti od 0,25× až po 2× Funkce zatím dorazila pouze na Android, iOS a web musí počkat Adam Kurfürst Publikováno: 9.4.2026 14:00 Některé funkce jsou tak základní, že jejich absence dokáže uživatele pořádně frustrovat. Přesně takovou byla nemožnost změnit rychlost přehrávání videí ve Fotkách Google, o kterou komunita žádala roky. Google nyní konečně vyslyšel prosby a funkci začal nasazovat na Androidu. Na výběr je z pěti rychlostí iOS a web zatím čekají Na výběr je z pěti rychlostí Nová funkce nabízí pět úrovní rychlosti přehrávání: 0,25×, 0,5×, 1× (původní), 1,5× a 2×. Zpomalení oceníte třeba při analýze sportovních záběrů nebo detailů, které vám při normální rychlosti unikají. Naopak zrychlení se hodí pro dlouhá videa, která chcete jen rychle projít. Ovládání je jednoduché. Stačí otevřít video, klepnout na tři svislé tečky v pravém horním rohu a zvolit možnost Rychlost přehrávání. Vybraná rychlost se aplikuje okamžitě a zůstane nastavená i pro příští přehrání daného videa. iOS a web zatím čekají Google zatím nepotvrdil termín nasazení na iOS ani webovou verzi služby. Vzhledem k tomu, že jde o jednu z nejžádanějších funkcí, dá se očekávat postupné rozšíření na všechny platformy. Kdy přesně se tak stane, ale společnost neprozradila. Zdroje: Google, Android Authority