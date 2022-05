Jak povolit aplikaci Fotky Google přímé mazání z galerie?

Pokud aktivně používáte aplikaci Fotky Google v jiném než Pixel telefonu, dost možná se pravidelně potýkáte s jedním nepříjemným zádrhelem. V mobilech s jedenáctým či novějším Androidem způsobuje nové omezení pravomocí aplikací to, že nesystémové nástroje pro procházení, editování či mazání fotek a videí (v tomto případě to platí právě i pro Fotky Google) musejí při každém konkrétním úkonu žádat o povolení. Jelikož je toto vyskakující dialogové okno opravdu dost otravné, ukážeme si, jak se jej jednoduše zbavit. A celý proces zjednodušit.

Povolení mazat z úložiště pro aplikaci Fotky Google

Pro eliminaci zmíněného vyskakovacího okna “Povolit aplikaci Fotky…”, ve kterém je potřeba neustále dokola potvrzovat svolení ke smazání či jiné operaci, je potřeba tento typ oprávnění udělit Fotkám trvale. To se dá provést v běžném nastavení telefonu. Uvedené kroky a obrázky sedí na telefony Samsung se systémem One UI, ale u ostatních značek by měl být postup velmi podobný.

Proč toto oprávnění Fotky Google běžně nemají? Android 11 přinesl zpřísnění pravidel pro (ne)udělování oprávnění nesystémovým aplikacím. Doinstalované aplikace tak mimo jiné běžně nemají právo editace ke všem datům v úložišti, ale jen k nejnutnější části. Paradoxem je, že právě Fotky Google nesmějí ovlivňovat fotky a videa, ale naštěstí to jde změnit.