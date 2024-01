Fotky Google dostávají funkci, která pomůže zpřehlednit vaší galerii

Podobné fotografie můžete umístit do hromádek

Aktualizace probíhá na straně serveru

Začátkem listopadu jsme vás informovali o nové funkci Photo Stacks ve Fotkách Google. V té době se teprve chystalo její oficiální odhalení, ale už delší dobu je k dispozici na telefonech Google Pixel. Nyní míří i na ostatní Androidy, což rozhodně ocení nejeden uživatel. Procházení fotek bude totiž konečně jednodušší a přehlednější.

Funkce Photo Stacks pomáhá uživatelům seskupovat podobné fotografie, které byly pořízeny v krátkém časovém období. Znáte to, jste na oslavě a dort si raději vyfotíte pětkrát a až v galerii si vyberete tu správnou fotku, nebo vám kamarád podá mobil, abyste ho vyfotili na portrétní režim. Vsadím se, že jste nikdy nevyfotili jen jednu fotku. Já to dělám také, postprocesing může někdy zazlobit a byla by škoda přijít kvůli jednomu klepnutí navíc o hezkou momentku. Photo Stacks vám seřadí podobné fotografie na jednu hromádku, což usnadní celkovou orientaci v galerii.

Klíčovým aspektem je, že snímky musí být zálohovány, neboť funkce nebude funkční pro lokálně uložené fotografie. Aktualizace probíhá na straně serveru, takže může nějakou dobu trvat, než se dostane i na váš telefon. Po zpřístupnění funkce se v aplikaci objeví vyskakovací okno s upozorněním na její dostupnost, následně stačí přejít do nastavení aplikace, kde funkci jednoduše povolíte.

Zapnete si „hromádky“ v aplikaci Fotky Google?

Zdroj: AndroidAuthority