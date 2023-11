Běžný uživatel aplikace Fotky Google často čelí problému s nepořádkem v Galerii. S narůstajícím počtem fotografií je nalezení konkrétního snímku stále obtížnější. S tím má pomoci nová funkce “Photo Stack” a to tak, že podobné fotografie umístí do virtuálních hromádek.

Připravovaná funkce byla objevena v kódu aplikace Fotky Google. Informace zveřejnil uživatel AssembleDebug na platformě X, přičemž z kódu je patrné, že hromádky fotografií budou automaticky seskupovat podobné snímky na jednom místě v Galerii. Uživatelé pak mohou s těmito hromádkami pracovat, buď je hromadně vymazat nebo procházet jednotlivé fotografie. V současné podobě jsou všechny fotografie v aplikaci Fotky Google zobrazeny vedle sebe a pokud máte Google účet dostatečně dlouhou dobu, je docela pravděpodobné, že se ve fotkách sami nevyznáte.

Google Photos working on a Photo Stack feature.

According to strings which I found

"Photo stacks automatically groups similar photos that were taken together."

"Turn on photo stacks to organize similar photos that were taken together."#Android #Google pic.twitter.com/Y5Dx77sVxq

— AssembleDebug (@AssembleDebug) October 26, 2023