Platíte Google One? V apce Fotky máte novou extra funkci

Aplikace Fotky Google je jedním z nejpopulárnějších mobilních nástrojů vůbec. Když odhlédneme od komprese či omezeného prostoru, velmi snadno a pro spousty uživatelů dostatečně uchovává pořízené fotografie a videa v cloudu a současně nabízí stále více možností úprav přímo na displeji telefonu. Některé funkce jsou přitom exkluzivní pouze pro přístroje Google Pixel a pro uživatele jiných mobilů jsou k dispozici pouze v případě, když si platí cloudovou službu Google One. Mezi tyto funkce nové patří Portrét.

Nástroj, který se stará o automatické rozmazání pozadí za objekty, se objevuje mezi ostatními funkcemi v hlavním spodním menu. Jako u několika dalších prvků se i Portrétu ukazuje logo Google One, které značí zmíněné propojení s předplatným. Pokud jej máte, můžete se už do Fotek mrknout, jestli tam Portrét objevíte. Automaticky se dříve nabízel jen u fotografií, u kterých aplikace rozpoznala tvář. Nyní by měly fungovat i jiné objekty, což se nám ale zatím nepodařilo.

Výsledky jsou celkem slušné, ale jelikož jde o dodatečné softwarové rozmazání, ve většině případů asi nedokáže překonat portrétní režim použitý přímo při focení. I tak jde ovšem o příjemnou novinku, která může efektivně pomoci, když chcete vytvořit rozmazání u běžné fotky. Minimální požadavky na telefon jsou 3 GB RAM a Android alespoň ve verzi 8.

Add Portrait Blur to old or new photos on Android

Které extra funkce v aplikaci Fotky používáte?

Zdroj: XDA