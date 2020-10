Jak využít nový editor ve Fotkách Google? Nabízí fajn vychytávky

Fotky Google jsou jednou z nejpoužívanějších a nejoblíbenějších aplikací tohoto amerického giganta. Ve spoustě telefonů je automaticky předinstalovaná a mnozí uživatelé ji používají, aniž by vůbec znali její jméno. Každopádně je populární a lidé od ní často nedávají ruce pryč. Není divu. Až na pár nešvarů jde o velmi užitečný nástroj pro uchovávání, třídění či sdílení fotek. A také jejich úpravu, což sice umí spousta jiných aplikací i lépe, ale vývojáři se stále snaží i tento aspekt vylepšovat. Abychom ideálně nemuseli kvůli základním úpravám skákat do jiné aplikace. Vidíte to podobně a rádi řešíte víc věcí na jednom místě? Pak vás tedy jistě potěší, že Fotky Google nyní mají nový editor snímků. Trochu propracovanější, s novými funkcemi a přitom stále stejně přívětivý.

Co umí nový editor v aplikaci Fotky Google?

První novinkou je širší využití umělé inteligence. I doposud aplikace u fotky doporučovala například vylepšení světla, pokud poznala, že máte snímek hodně tmavý či světlý. Teď už vám může chytrý pomocník podat pomocnou ruku u více atributů fotek. Po spuštění editace si můžete nově všimnout tří velkých tlačítek. První je vždy “Vylepšení” (v podstatě automatické úpravy) a následují dvě, která se nabízejí podle toho, co je na fotce rozpoznáno. U běžné fotky se můžeme setkat třeba se zvýrazněním teplých a chladných tónů.

U portrétů je nabídka jiná. Kromě zmíněného Vylepšení zde najdeme třeba převod do černobílé verze (odstíny šedé), odbarvení pozadí nebo naopak zvýraznění barev. Portrétové fotografie také dostaly nové možnosti úprav v sekci Upravit, která je novinkou číslo dvě (čtěte níže). K dispozici je například rozmazávání pozadí a nové Pixel telefony dostanou také funkci Portait Light, která si umí pohrávat s nasvícením tváře. Samozřejmě ne vždy vedou doporučené změny k lepšímu, nicméně můžete alespoň vyzkoušet, co by s vašimi fotkami udělala umělá inteligence.

Druhá novinka, jak už jsme nastínili, se týká položek v sekci Upravit. Na tomto místě nyní najdeme u jednotlivých atributů jednoduše ovladatelné posuvníky, které zvyšují přesnost prováděných změn. Hodně připomínají Instagram včetně možnost všechny změny jednoduše vypínat a zapínat pro porovnání.