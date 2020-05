Fotky Google dostávají novou funkci. Usnadní sdílení alb s ostatními

Aplikace Fotky Google, jeden z nejoblíbenějších nástrojů z dílny americké společnosti, dostává novou funkci. Značně usnadní sdílení celých fotoalb s jinými lidmi. Konkrétně s těmi, kteří mají a používají Google účet. Sdílení alb v aplikaci Fotky Google samozřejmě není nic nového, v tomto případě se ale bavíme o přímém poskytnutí přístupu pro majitele účtu u amerického giganta. Půjde to prostřednictvím tlačítka pro sdílení a nové sekce “Pozvat do alba”. V nově vytvořeném řádku budeme mít možnost vybrat uložené a zapamatované uživatele s Google účty, kterým jednoduše přístup udělíme.

Animace se spustí po kliknutí...

Něco podobného bylo možné provést už dříve, ale jen skrze přijatou pozvánku v e-mailu. Teď je vstup do alba možný okamžitě. Dosavadní funkce pro vygenerování odkazu pro sdílení ve Fotkách Google zůstává, jen už není nezbytně nutná. Bude se i nadále hodit pro případy, kdy chceme přístup do fotogalerie poskytnout někomu bez Google účtu. Nebo při zvaní většího množství lidí, které je by bylo obtížné manuálně hledat v seznamu nebo v nabídce přímo.

Nové sdílení alb už se v aplikaci Fotky Google začíná objevovat. Možná už ho tam také najdete. Pozvaným uživatelům můžete přidávat různá práva, třeba i ke zvaní dalších lidí. Když se pak rozhodnete někoho vyloučit, což jde stejně snadno jako dotyčného pozvat, jeho fotky z alba zmizí.

Zdroj: Google