Tohle bereme. Z Fotek Google snad brzy zmizí jedna dost otravná funkce

Máte telefon s Androidem 11 a používáte v něm aplikaci Google Fotky, která však není primárním nástrojem pro procházení, třídění či editaci snímků v mobilu? Velmi pravděpodobně pak znáte jednu nepříjemnou funkci, která k tomu patří. Když se z této aplikace pokusíte smazat fotku či video, musíte mazání ručně povolit. To by se podle všeho mělo změnit s příchodem Androida 12 a my jsme pro všemi deseti. Fotky Google a případně další nástroje by podle nedávno objevených vývojářských zápisků měly dostat volnější práva pro editaci a hlavně mazání souborů.

Co přesně se má změnit? Otravné dialogové okno pro udělení povolení se zobrazuje v momentě, kdy aplikace Fotky Google (či jiná) není nastavena jako primární / systémová. Řešením je tedy i přepnutí základních aplikací, ale to se nemusí setkat s pochopením u všech uživatelů. Namísto toho prý nová verze Androida zruší zmíněnou nutnost a Fotky Google dostanou snadněji práva pro editaci a mazání souborů. Hned a bez zdržujících dotazů. Tak to zatím funguje u telefonů Pixel, ale například majitelům Samsung či Xiaomi mobilů není toto dialogové okno cizí.

Setkáváte se s touto nutností také?

Zdroj: XDA