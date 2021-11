Fotky Google záhadně přišly o jednu z nejlepších funkcí

Když na trh přišla šestá generace telefonů Google Pixel, v rámci aplikace Fotky Google se s společně s nimi objevila také jedna velmi užitečná funkce. Novinka jménem Magic Eraser (ve volném překladu “kouzelný zmizík”) má za úkol mazání nežádoucích objektů ze snímků a logicky se stala jedním z nejzajímavějších nástrojů, které se k novým telefonům pojí. Majitele některých strojů Google Pixel 6 či Google Pixel 6 Pro ovšem čekalo před několika hodinami nepříjemné a nečekané překvapení. Magic Eraser z aplikace úplně zmizel.

Diskuze kolem této nemilé novinky se rozjela na Redditu a ukázalo se, že na vině je aktualizace Fotek na verzi 5.67. Odstranění funkce v rámci tohoto balíčku potvrdilo hned několik lidí. Naštěstí se dá zmizení zvrátit. Hned v diskuzi se zjistilo, že funguje buď smazání aktualizací, nebo pomůže úplně odinstalování aplikace a stažení z alternativního obchodu.

AKTUALIZACE: Přímo Google už prý lidem vzkazuje, že šlo o chybu a Magic Eraser se do aplikace vrátí. To je jistě dobrá zpráva. Stejně jako ta, že se snad funkce časem oficiálně vydá přes Fotky Google z šestých Pixelů i do jiných telefonů. Nutno ale říct, že různých přešlapů je kolem šestých Pixelu už opravdu hodně.

Budete chtít zkusit Magic Eraser? Nebo máte alternativu?