Fotky Google nabízejí uživatelům novou letní kolekci snímků

Jaké jste měli léto? Pohodové a slunečné? Nebo vyloženě pracovní? Pokud byste se za ním chtěli každopádně ohlédnout a používáte aplikaci Google Fotky, možná bude v tuto chvíli stačit ji otevřít. Někteří uživatelé hlásí, že se v mobilní verzi tohoto populárního správce fotek a videí objevila nová kolekce Best of Summer 2021 s automaticky protříděným výběrem těch nejzajímavějších záběrů (tedy alespoň dle vkusu umělé inteligence).

Nemáme jistotu, zda se to týká i tuzemských uživatelů, ale nová kolekce navazuje třeba na starší Best of Winter 2021 či Best of Spring 2021. Zdá se, že algoritmus zajímá při výběru zejména slunečné počasí nebo zeleň. Jestli se za svými fotkami či videi rádi jednou za čas ohlédnete, můžete počkat, jestli se vám kolekce zobrazí.

Pokud naopak nejste z podobných vzpomínkových carouselů (horní rolovací nabídka s tematickými galeriemi) či stories nadšeni, naprosto vám rozumíme. Také nám někdy ve Fotkách přijdou až moc otravné, navíc s občasnou propagací nabídky tisku fotoknihy. Což bude jeden z důvodů, proč se Google snaží další a další kolekce neustále vytvářet.

Jak často si prohlížíte tyto kolekce?

