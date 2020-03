Fotky Google inspirací pro Facebook? Sociální síť chystá novou funkci

Služba Fotky Google bezpochyby patří mezi nejpopulárnější nástroje pro správu a základní úpravy fotografií. Díky umělé inteligenci svým uživatelům nabídne celou řadu pokročilých funkcí. Jednou z nich jsou také automatické návrhy úprav fotografií. Právě touto možností editace se nyní nechal inspirovat Facebook, který ji pravděpodobně chystá zařadit do funkcionality své aplikace pro Android.

V budoucnu bychom tak mohli mít prostřednictvím aplikace Facebook možnost využít automatické návrhy úprav pro všechny publikované fotografie. Úprava by pak měla být, dle screenshotu níže, umožněna v okně pro nahrání příspěvku. Kromě standardního zadání popisku, zvolení alba a viditelnosti by tak měla zahrnovat možnosti jako rychlý ořez nebo přizpůsobení jasu.

Facebook for Android is working on offering auto adjustments for feed photos pic.twitter.com/DyYwu5yRo3

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 24, 2020