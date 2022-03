Google se svým novým designovým jazykem Material You neupravil svůj systém a aplikace pouze kosmeticky, ale nalezneme v nich spoustu prvků, které jsou jiné. Jako příklad můžeme uvést oblíbené “hamburger menu”, které zmizelo (nejen) z aplikace Fotky Google již před dvěma lety.

Uživatel s přezdívkou @PrajjwalPorwal se na svém Twitteru pochlubil screenshotem, na kterém můžeme vidět právě tuto nabídku. Poté, co aplikaci restartoval mu možnost zmizela a rovněž poznamenal, že když na ni klepnul, nic se nestalo. Zatím tedy není jasné, zda se jedná o chybu nebo se můžeme těšit na návrat tohoto populárního tlačítka.

Another app which is apparently testing to bring back the hamburger menu- Google Photos!

Nothing happens though while tapping it!

cc – @MishaalRahman @AndroidPolice @droid_life @ManuelVonau @AndroidAuth pic.twitter.com/SxK4ftockR

— Prajjwal (@PrajjwalPorwal) March 3, 2022