Editor ve Fotkách Google po letech konečně dostane světlý režim. Takto bude vypadat

  • Editor v aplikaci Fotky Google po více než 10 letech dostane světlý režim
  • Redakce Android Authority předčasně aktivovala novinku ve verzi 7.55
  • Světlé rozhraní pomůže při editaci tmavých fotografií a siluet

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
23.11.2025 12:00
logo fotek google na pozadi umeleckeho atelieru

Google se po více než deseti letech konečně chystá přidat do editoru fotografií v aplikaci Fotky Google světlý režim. Dosud měl vestavěný editor pouze tmavé rozhraní bez možnosti změny. Redakci serveru Android Authority se podařilo novinku předčasně aktivovat ve verzi 7.55 pro Android.

Světlé rozhraní usnadní editaci tmavých snímků

Nový světlý režim nabídne bílé pozadí doplněné tlačítky v barevném motivu vašeho zařízení. Hlavní výhodou bude lepší viditelnost při úpravě tmavých fotografií, siluet nebo snímků s tmavými objekty. Tmavé rozhraní totiž může snižovat viditelnost na okrajích obrázku.

fotky google svetly rezim android authority vyber nastroju
fotky google svetly rezim android authority uprava jasu
fotky google svetly rezim android authority automaticke upravy
fotky google svetly rezim android authority vyhledavani nastroju

Zatím chybí manuální přepínač mezi světlým a tmavým režimem – editor se podle portálu Android Authority automaticky přizpůsobí globálnímu nastavení vašeho telefonu. Video editor na světlý režim stále čeká.

Google novinku oficiálně ještě neuvedl, ale rozhraní vypadá téměř hotové, takže by se mohlo alespoň v beta verzích objevit už brzy.

Oceníte světlý režim v editoru Fotek Google?

Zdroj: Android Authority

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

