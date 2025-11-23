Editor ve Fotkách Google po letech konečně dostane světlý režim. Takto bude vypadat Hlavní stránka Zprávičky Editor v aplikaci Fotky Google po více než 10 letech dostane světlý režim Redakce Android Authority předčasně aktivovala novinku ve verzi 7.55 Světlé rozhraní pomůže při editaci tmavých fotografií a siluet Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.11.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Google se po více než deseti letech konečně chystá přidat do editoru fotografií v aplikaci Fotky Google světlý režim. Dosud měl vestavěný editor pouze tmavé rozhraní bez možnosti změny. Redakci serveru Android Authority se podařilo novinku předčasně aktivovat ve verzi 7.55 pro Android. Světlé rozhraní usnadní editaci tmavých snímků Nový světlý režim nabídne bílé pozadí doplněné tlačítky v barevném motivu vašeho zařízení. Hlavní výhodou bude lepší viditelnost při úpravě tmavých fotografií, siluet nebo snímků s tmavými objekty. Tmavé rozhraní totiž může snižovat viditelnost na okrajích obrázku. Zatím chybí manuální přepínač mezi světlým a tmavým režimem – editor se podle portálu Android Authority automaticky přizpůsobí globálnímu nastavení vašeho telefonu. Video editor na světlý režim stále čeká. Google novinku oficiálně ještě neuvedl, ale rozhraní vypadá téměř hotové, takže by se mohlo alespoň v beta verzích objevit už brzy. Oceníte světlý režim v editoru Fotek Google? Zdroj: Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android aplikace Fotky Google Google Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024