Fotky Google: Best of 2021. Co nejhezčího jste letos cvakli?

Aplikace Fotky Google přichází s koncem roku s novou kategorií v sekci vzpomínky. V nedávno zavedeném vertikálním rolovacím formátu se začal v zahraničí objevovat výběr nazvaný Best of 2021, který… chvilka překvapení… na základě algoritmu nabízí uživateli údajně nejlepší snímky z celého roku. Jejich počet se podle všeho u různých lidí liší a ani vzorec pro přesný výběr není úplně jasný.

Vybrané fotografie dokonce nejsou seřazeny ani chronologicky, aby si uživatel mohl retrospektivně uplynulý rok projít postupně. V některých případech (např. k výročím či konkrétním osobám) je formát vzpomínek celkem užitečný, ale zde si nejsme úplně jistí. Best of 2021 navíc přichází jen pár týdnů po Best of Autumn 2021, takže je ve Fotkách poněkud převzpomínkováno.

Nám se zatím tato novinka neobjevila, tak dejte vědět, jestli už jste měli větší štěstí. “Štěstí” v případě, kdy nepovažujete celé vzpomínky v aplikaci Fotky Google za úplnou zbytečnost.

Jak často a jak procházíte starší fotky?

Zdroj: 9to5