Máte rádi Interstellar? Vesmírný seriál For All Mankind vás dostane

Asi víte, že v redakci máme rádi filmy a seriály s vesmírnou tématikou. Horší ale je, že dobrých počinů s tímto tématem je jako šafránu. Na Apple TV se nedávno objevila druhá série seriálu For All Mankind. Bezesporu jde o jeden z nejlepších vesmírných seriálů vůbec.

Seriál For All Mankind

For All Mankind se odehrává v alternativní minulosti, kdy se jako první na Měsíc dostali Rusové, nikoliv Američané. Z toho samozřejmě není nikdo nadšený a tak začíná velký závod mezi USA a Ruskem o to, kdo toho dokáže ve vesmíru více. Žena které národnosti se na Měsíc podívá první? Kdo jako první přistane na Marsu? Příběh se točí okolo několika protagonistů, z nichž je většina členem NASA. Seriál ale zdůrazňuje také problémy spojené s tímto povoláním, rodinnými hádkami a strachem.

For All Mankind — Official First Look Trailer | Apple TV+

Kromě poměrně dobře napsaného scénáře a kvalitních hereckých výkonů stojí jednoznačně za zmínku také audiovizuální zpracování. Film má dobrý soundtrack a samotné záběry z vesmíru působí velice uvěřitelně. Zejména scény na Měsíci, kdy (SPOILER ALERT!) jedna z kosmonautek leze do hlubokého kráteru. Z těchto záběrů jsme měli kolikrát i husí kůži. Seriál má na ČSFD slušných 80 % a je možné jej shlédnout na Apple TV Plus.

