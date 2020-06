Football Manager 2020 Mobile nyní na Google Play s velkou slevou

Pokud jste milovníky fotbalu a rádi nadáváte na fotbal v hospodě, neexistuje lepší možnost než Football Manager 2020 Mobile. Pokud tedy samozřejmě nemáte PC verzi, která nabídne ještě mnohem více obsahu. Tenhle mobilní manažer se však povedl. Nyní je navíc Football Manager 2020 Mobile na Google Play ve slevě. Normálně za něj zaplatíte nemalých 229 Kč, zatímco do neděle 99 Kč. Ušetříte tak 130 korun, za které si můžete koupit pár pivek.

Football Manager 2020 jde po stopách svých předchůdců a nabídne samozřejmě nějaký obsah navíc. Jako první krok je zde vytvoření vašeho manažerského profilu. Následně si vyberete tým, který chcete kaučovat a pak stačí jen podepsat smlouvu..a trénovat, shánět talenty, starat se o platy, přestupy, vymýšlet nové strategie a plnit očekávání vedení. Že na to kašlete? No tak vás z té Barcelony brzy vykopnou a vy budete rádi za post hlavního trenéra ve třetí anglické lize, protože o vás nikdo nebude stát. Tak co, vyzkoušíte ho? Musíme však upozornit na absenci českého jazyka a také české ligy, která vám stejně nejspíš chybět nebude.

