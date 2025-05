Je nová éra filmové tvorby tady? S pomocí AI nástroje Flow ožijí vaše představy vizuálem i zvukem

Google představil nový nástroj jménem Flow – pokročilou AI platformu určenou pro kreativce, experimentátory a filmaře. Flow navazuje na VideoFX a rozšiřuje možnosti tvorby krátkých filmů, scén a klipů pomocí generativní umělé inteligence. Prozatím je dostupný pro uživatele tarifů Google AI Pro a Ultra v USA, ale v dalších zemích se časem zpřístupní také.

Flow kombinuje několik výkonných modelů umělé inteligence společnosti Google, a tedy:

Veo , model specializovaný na generování videa s realistickým zpracováním pohybu, světla a fyziky.

, model specializovaný na generování videa s realistickým zpracováním pohybu, světla a fyziky. Imagen , nástroj pro generování obrázků ze zadaného textu.

, nástroj pro generování obrázků ze zadaného textu. Gemini, pokročilý jazykový model, který v tomto případě slouží jako prostředník pro zadávání pokynů (promptů) v přirozeném jazyce.

Výsledkem je rozhraní, které umožňuje vytvářet vizuálně propracované scény pouze pomocí textového popisu – bez nutnosti mít vlastní produkční tým nebo technické vybavení.

Funkce Flow, které pomáhají vytvářet příběh

Flow nabízí funkce, které ocení jak začínající tvůrci, tak pokročilí či profesionálové. Mezi stěžejní funkci patří například kontrola kamery, která nabídne přímé ovládání úhlů, pohybu a směru kamery ve vygenerované scéně. Pro udržení konzistence výsledného produktu pak zapracuje nástroj jménem Scenebuilder – ten uživateli umožní rozšířit nebo navázat na již vytvořenou scénu, včetně plynulých přechodů a zachování postav.

Jenže aby Flow mohl vůbec něco vytvořit, potřebuje také zdroje, nebo-li ingredience, ze kterých čerpat. Ingredience si můžete představit jako vlastní postavy, rekvizity nebo pozadí. O to se postará funkce Asset Management.

Až si na konci dne budete chtít od vytváření dát oraz a prohlédnout si již vytvořená videa, přivítá vás Flow TV, která poskytne přehled vytvořených děl, včetně veřejně dostupných promptů pro inspiraci nebo učení.

Pro koho je Flow určený?

Flow cílí na kreativce, kteří chtějí vizuálně testovat své nápady – například si rychle představit stylizaci určité scény, nebo si „nasimulovat“ záběr před reálným natáčením. Využití najde i v experimentálním umění, herním vývoji, ale také u menších studií, která nemají rozpočet na klasický CGI tým.

Google zatím spolupracuje s několika filmaři, kteří pomocí Flow vytvořili krátké filmy jako Freelancers, Electric Pink nebo Dear Stranger. Každý z nich využil AI jinak – jako vizuální doplněk, nebo jako nástroj pro zkoumání vyprávění o paralelních světech.

Ostatně, na to, co Flow ve svém plném potenciálu dokáže, se můžete podívat hned. Působivý je například právě krátký snímek Freelancers od AI kreativce jménem Dave Clark, který zobrazuje střet dvou adoptovaných bratrů, jejichž světy nemohou být více kontrastní.

Henry Daubez se pak pochlubil o něco delší, poněkud osobní a upřímnou animací jménem Electric Pink, kterou věnoval svým rodičům.

Do třetice všeho dobrého pak přichází AI dílo od Junie Lau, jejíž tvorba je známá pro hluboce umělecké narativy v hypermoderní době, včetně témat virtuální identity, digitální ontologie nebo například digitálního lidství.

Dear Stranger je výtvor pojednávající o nekonečné, až kosmické lásce mezi babičkou a vnučkou napříč nespočtem paralelních světů – takže něco lehce na styl Všechno, Všude, Najednou, alespoň na základě anotace.

Flow a předplatné

K hlavním funkcím Flow se dostanete, pokud si předplácíte Google AI Pro. Umožní vám vytvořit až 100 generovaných videí měsíčně.

Trochu jiný luxus ale nabízí služba Google AI Ultra; ta přináší nejvyšší limity využití a předčasný přístup k modelu Veo 3, který v rámci videotvorby disponuje jednou důležitou schopností, a to generovat zvuk. Na dosah tedy budete mít okolní zvuky různých scén nebo přímo dialogy postav.

Umělá inteligence ve tvorbě: Jak se ohledně toho cítit?

Google zdůrazňuje, že umělá inteligence tu není místo člověka, a nemělo by se to tak vnímat. Místo toho bychom na ni měli nahlížet o něco zdravěji, a to jako na nástroj a spolupracovníka.

Díky přístupnosti a možnostem modelů jako Veo nebo Imagen může být vizuální vyprávění dostupnější širší skupině tvůrců – i bez filmového rozpočtu. Zároveň ale Google upozorňuje, že jsme v tuto chvíli a v tomto konkrétním kontextu stále na začátku, a celý systém se bude dále vyvíjet na základě zpětné vazby od filmařů.

Koukli jste se na filmy vytvořené přes Flow? Který se vám líbí nejvíce?

Zdroj: Google Blog