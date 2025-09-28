Nejprodávanější powerbanka v Česku je ve slevě! Má 30 000 mAh a umí 65W nabíjení

TOPlist

  • FIXED Zen2 30 Plus klesla z 1799 na 1246 Kč - je to nejprodávanější powerbanka v Česku
  • 30 000mAh kapacita a výkon 65 W zvládnou nabít i notebook
  • Váží skoro 600 gramů - jako dvě plechovky piva

Jakub Kárník
28.9.2025 10:00
fixed-powerbanka-slevy

FIXED Zen2 30 Plus vládne českému trhu powerbank. Podle Heureky je absolutní jedničkou v prodejích. Navíc klesla z původních 1799 na 1246 Kč. Za tu cenu dostanete 30 000 mAh, 65W výkon a LCD displej. Zní to jako super deal, ale má to háček – váží skoro 600 gramů.

30 000 mAh kapacita

Kapacita 30 000 mAh zní úžasně, ale pozor na matematiku. Powerbanka má napětí 3,7V, telefon se nabíjí na 5V. Po přepočtu a ztrátách při převodu je reálná využitelná kapacita kolem 20 000 mAh.

FIXED Zen2 30 Plus

Co to znamená v praxi?

  • iPhone 15 (3349 mAh) – 5-6 nabití
  • Samsung S24 Ultra (5000 mAh) – 3-4 nabití
  • Xiaomi 14T Pro (5000 mAh) – 3-4 nabití
  • iPad Air (8600 mAh) – 2 nabití

Na dovolenou bez zásuvky to stačí bohatě. Na měsíční trek Himálajemi možná ne.

65W výkon: nabije i notebook (teoreticky)

USB-C port zvládne 65W Power Delivery 3.0. To stačí na nabíjení většiny ultrabooků – MacBook Air, Dell XPS 13, ThinkPad X1 Carbon. Herní notebooky se 100W+ adaptéry nenabijete, ale aspoň zpomalíte vybíjení.

FIXED Zen2 30 Plus notebook

USB-A porty dávají max 22,5W každý – solidní na telefony, ale žádný zázrak. Při nabíjení tří zařízení najednou se výkon rozdělí na celkových 20W.

LCD displej: konečně vidíte, kolik zbývá

Jednoduchý LCD displej ukazuje zbývající kapacitu v procentech. Žádná science fiction, ale užitečné. Nemusíte hádat, jestli máte dost šťávy na nabití telefonu.

Některé powerbanky mají jen LEDky – 4 svítí = plná, 1 bliká = skoro prázdná. LCD je přesnější, ale žere víc energie. U 30 000 mAh to ale nehraje roli.

597 gramů: cihla v batohu

Největší problém Zen2 30 Plus je váha. Skoro 600 gramů je jako dvě plechovky piva nebo tři telefony. V batohu to poznáte.

Za 1246 Kč je FIXED Zen2 30 Plus solidní koupě. Není to zázrak techniky, ale splní, co slibuje – nabije všechno a vydrží dlouho. Jen si ujasněte, jestli opravdu potřebujete tahat půl kila navíc. Někdy je menší powerbanka, kterou skutečně nosíte, užitečnější než obří, která zůstane doma.

