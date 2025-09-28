Nejprodávanější powerbanka v Česku je ve slevě! Má 30 000 mAh a umí 65W nabíjení Hlavní stránka Zprávičky FIXED Zen2 30 Plus klesla z 1799 na 1246 Kč - je to nejprodávanější powerbanka v Česku 30 000mAh kapacita a výkon 65 W zvládnou nabít i notebook Váží skoro 600 gramů - jako dvě plechovky piva Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.9.2025 10:00 Žádné komentáře 0 FIXED Zen2 30 Plus vládne českému trhu powerbank. Podle Heureky je absolutní jedničkou v prodejích. Navíc klesla z původních 1799 na 1246 Kč. Za tu cenu dostanete 30 000 mAh, 65W výkon a LCD displej. Zní to jako super deal, ale má to háček – váží skoro 600 gramů. 30 000 mAh kapacita Kapacita 30 000 mAh zní úžasně, ale pozor na matematiku. Powerbanka má napětí 3,7V, telefon se nabíjí na 5V. Po přepočtu a ztrátách při převodu je reálná využitelná kapacita kolem 20 000 mAh. Co to znamená v praxi? iPhone 15 (3349 mAh) – 5-6 nabití Samsung S24 Ultra (5000 mAh) – 3-4 nabití Xiaomi 14T Pro (5000 mAh) – 3-4 nabití iPad Air (8600 mAh) – 2 nabití Na dovolenou bez zásuvky to stačí bohatě. Na měsíční trek Himálajemi možná ne. 65W výkon: nabije i notebook (teoreticky) USB-C port zvládne 65W Power Delivery 3.0. To stačí na nabíjení většiny ultrabooků – MacBook Air, Dell XPS 13, ThinkPad X1 Carbon. Herní notebooky se 100W+ adaptéry nenabijete, ale aspoň zpomalíte vybíjení. USB-A porty dávají max 22,5W každý – solidní na telefony, ale žádný zázrak. Při nabíjení tří zařízení najednou se výkon rozdělí na celkových 20W. LCD displej: konečně vidíte, kolik zbývá Jednoduchý LCD displej ukazuje zbývající kapacitu v procentech. Žádná science fiction, ale užitečné. Nemusíte hádat, jestli máte dost šťávy na nabití telefonu. Některé powerbanky mají jen LEDky – 4 svítí = plná, 1 bliká = skoro prázdná. LCD je přesnější, ale žere víc energie. U 30 000 mAh to ale nehraje roli. 597 gramů: cihla v batohu Největší problém Zen2 30 Plus je váha. Skoro 600 gramů je jako dvě plechovky piva nebo tři telefony. V batohu to poznáte. Za 1246 Kč je FIXED Zen2 30 Plus solidní koupě. Není to zázrak techniky, ale splní, co slibuje – nabije všechno a vydrží dlouho. Jen si ujasněte, jestli opravdu potřebujete tahat půl kila navíc. Někdy je menší powerbanka, kterou skutečně nosíte, užitečnější než obří, která zůstane doma. Máte zkušenosti s produkty FIXED? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce FIXED powerbanka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1. Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024