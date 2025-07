Ušetřete místo v batohu: Tenhle český gadget nahradí všechny vaše nabíječky a umí 120W nabíjení

Každý, kdo cestuje do zahraničí, zná ten problém – jak zajistit, aby všechna zařízení zůstala nabitá, i když v každé zemi mají jiný typ zásuvek. Řešením může být český FIXED Voyager 120W, který spojuje výhody univerzálního cestovního adaptéru s výkonnou GaN nabíječkou. Po dvou týdnech testování v domácích podmínkách vám mohu nabídnout první dojmy z tohoto zajímavého zařízení, které slibuje nahradit několik různých adaptérů a nabíječek na cestách.

Adaptér pro celý svět v jednom balení

První, co mě na adaptéru FIXED Voyager zaujalo, je jeho univerzálnost. Díky výsuvným kolíkům by se měl přizpůsobit prakticky jakékoli zásuvce na světě – ať už cestujete do USA, Velké Británie, Austrálie nebo zůstáváte v Evropě. Zatím jsem měl možnost vyzkoušet pouze českou zásuvku, ale mechanismus pro výměnu kolíků je promyšlený a působí velmi robustně – i po opakovaném skládání a rozkládání během testování nevykazuje žádné známky opotřebení.

Adaptér navíc funguje obousměrně – nejen že můžete zapojit FIXED do zahraničních zásuvek, ale i zahraniční spotřebiče můžete díky univerzálnímu vstupu zapojit do adaptéru.

Tuto funkci sice zatím nemám prakticky ověřenou v zahraničí, ale pro lidi, kteří si například přivezou elektroniku a nechtějí přikupovat další nabíječku, to může být fajn řešení.

120W výkon, který utáhne všechno

Druhým velkým benefitem je, že FIXED Voyager není jen pouhý adaptér, ale plnohodnotná nabíječka s GaN technologií poskytující celkový výkon až 120 W. V praxi to znamená, že nabijete najednou výkonný notebook, tablet, telefon i sluchátka – vše z jedné zásuvky. Adaptér má celkem čtyři porty:

2× USB-C s podporou 100W Power Delivery (ideální třeba pro MacBook Pro a další výkonné notebooky)

1× USB-C s výkonem až 20W (pro telefony, chytré hodinky)

1× USB-A port s výkonem až 18W (pro starší zařízení, chytré prsteny…)

Při praktickém testování jsem opakovaně nabíjel současně MacBook Air s M4 čipem (přes USB-C1), iPad Air s M3 čipem (přes USB-C2), iPhone 16e (přes USB-C3) a Apple AirPods (přes USB-A) – vše najednou, bez jediného problému. Ani při takovém zatížení se adaptér výrazně nepřehříval, což přičítám použité GaN technologii, která zajišťuje vysokou efektivitu a menší tepelné ztráty.

Kompaktnost vs. výkon

Jednou z mých hlavních obav byla velikost adaptéru. S rozměry 92 × 53 × 55 mm a váhou 281 gramů není nejmenší, ale vzhledem k tomu, že nahrazuje několik různých adaptérů a nabíječek, je tato kompaktnost více než přijatelná. V batohu nezabere o moc více místa než běžná 65W nabíječka pro MacBook, ale nabídne nesrovnatelně více možností.

I když jsem zatím neměl možnost otestovat adaptér na skutečné cestě do zahraničí, už teď vidím, že by mi mohl nahradit několik různých nabíječek, které běžně vozím. To je potenciálně velká úspora místa v zavazadle, zvláště když cestujete pouze s příručním, což osobně podnikám velmi často. Dokonce i Jižní Koreu se Samsungem jsem zvládl pouze s batohem na zádech, přestože se tomu někteří kolegové dosti podivovali…

Když jde o bezpečnost

Co oceňuji jako uživatel, je důraz na bezpečnost. Adaptér obsahuje několikanásobnou ochranu proti přepětí, přehřátí i zkratu. Za zmínku stojí i vyměnitelná pojistka, která není u podobných produktů samozřejmostí. Během dvoutýdenního testování v domácích podmínkách jsem nezaznamenal jediný bezpečnostní problém – adaptér fungoval spolehlivě a stabilně.

Navíc, všechny porty disponují inteligentním řízením výkonu, které přizpůsobuje dodávku energie připojeným zařízením. V praxi to znamená, že když připojíte více zařízení najednou, adaptér automaticky redistribuuje dostupný výkon pro optimální nabíjení všech zařízení.

Co mi však trochu chybí, je pouzdro, které by v základním balení zajistilo lepší ochranu adaptéru při přepravě.

První dojmy: Slibný cestovní společník

Po dvou týdnech testování v domácích podmínkách vidím v adaptéru FIXED Voyager 120W potenciálně nepostradatelné vybavení pro každého cestovatele. Za svou cenu pohybující se kolem 1 700 Kč nabízí výjimečnou hodnotu – získáte univerzální adaptér pro celý svět a zároveň výkonnou nabíječku, která zastane práci několika samostatných zařízení.

Pokud často cestujete, pracujete na cestách a používáte více elektronických zařízení současně, FIXED Voyager rozhodně stojí za zvážení.

Jaký máte názor na produkty od FIXED?