Facebook testuje kontroverzní novinku spojenou s profily

Když přijde řeč na společenské nešvary sociálních sítí, jedním z největších je velké množství profilů, které se dají označit jako falešné. Ať už za nimi stojí nějaký automatizovaný robot nebo osoba z jakéhokoli důvodu ukrývající své pravé já, ve většině případů jde o problém. Své o tom ví třeba i Elon Musk, který nejasný počet “bot” účtů uvedl jako jeden z důvodů k odstoupení od nabídky koupit Twitter.

Navzdory těmto faktům se Facebook (resp. Meta Inc.) rozhodl začít v USA testovat možnost, aby měl jeden člověk více profilů pod jedním stávajícím účtem. A to rovnou pět. Například pro komunikaci s kolegy či přáteli, randění nebo hraní her. Společnost si prý od této změny slibuje větší aktivitu stávajících uživatelů, kteří by se mohli v některých situacích jinak zdráhat na sociální síť psát.

U takového záměru automaticky vyvstává zmíněná kontroverze spojená s falešnou komunikací. Meta slibuje, že budou profily podřízeny stávajícím pravidlům a případné porušení ovlivní jak mateřský účet, tak i ostatní profily. Při pohledu na stávající stav se dá ale těžko věřit tomu, že by se tato novinka nestala efektivním nástrojem pro nekalé praktiky.

Jak vnímáte problematiku falešných profilů na Facebooku?