O tom, že se společnost Facebook přejmenuje jsme slýchali v posledních týdnech stále častěji a nyní je to oficiální. Původně se spekulovalo o názvu Metaverse, což byla pravda přesně napůl. Technologický gigant se totiž přejmenoval na Meta a jde o název společnosti, která vlastní Facebook, Instagram, WhatsApp nebo Oculus. Pokud jste tedy měli obavu o to, že se přejmenuje sociální síť jako taková, můžete zůstat v klidu.

Facebook se oficiálně přejmenoval na Meta

Firma se rozdělí na Family of Apps a Reality Labs, přičemž ta první bude sdružovat aplikace Instagram, WhatsApp, Messenger a Facebook. Druhá z nich dostala na starost vše co se týká virtuální a rozšířené reality. Cílem společnosti je rozvíjet tzv. metaversum. Co to vůbec je? Zuckerberg se na toto téma před nějakým časem rozpovídal pro The Verge: “Koncept metaverse je vizí, která zahrnuje řadu společností. můžete ji vnímat jako nástupce internetu. Nejde ale o věc, kterou by byla schopna vybudovat jediná firma. Naší další velkou kapitolou bude přispět velkou částí k jejímu vytvoření v partnerství s dalšími společnostmi a vývojáři.”

Announcing Messenger Calling in VR | Oculus Quest Platform

“Metaverse bude působit jako hybrid dnešních online sociálních zážitků, někdy rozšířených do tří rozměrů nebo promítnutých do fyzického světa. Umožní vám sdílet zážitky s ostatními lidmi, i když nemůžete být spolu. Můžete tedy dělat společně věci, které byste ve fyzickém světě dělat nemohli. Je to další vývoj v dlouhé řadě sociálních technologií”, to je jeden z dalších výroků, které stojí na webu. Spuštění této platformy je ještě daleko, avšak jeden z prvků, Horizon Home už firma představila.

Announcing Horizon Home | Oculus Quest Platform

Bude to první věc, kterou uvidíte po nasazení VR Oculus Quest. Jedná se o platformu, kde budete moci trávit čas se svými přáteli, sledovat videa, povídat si, hrát nejrůznější hry a spoustu dalších aktivit. To, co se Facebook, resp. Meta snaží vytvořit nám připomíná scénář z filmu Ready Player One a tak trochu nám to nahání husí kůži.

Ready Player One: Hra začíná (2018) CZ dabing HD trailer

Jak se vám celý koncept líbí?

Zdroj: about.fb.com