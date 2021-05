“Máš to přečtené?” Facebook nasazuje nástroj proti notorickým sdílečům

Provozovatelé největší sociální sítě světa se rozhodli učinit další krok v boji proti šíření lží, hoaxů a jiných nesmyslů. Lépe řečeno proti neuváženému a nepozornému šíření. Facebook zavádí funkci, která bude uživatele trochu “brzdit” při sdílení článku bez předchozího přečtení, respektive otevření. Poslat dál na vlastní zeď nebo na jiná místa této sítě článek, který si dotyčný ani nepřečetl, nebude jen tak.

Starting today, we’re testing a way to promote more informed sharing of news articles. If you go to share a news article link you haven’t opened, we’ll show a prompt encouraging you to open it and read it, before sharing it with others. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) May 10, 2021