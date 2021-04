Končíte s Facebookem? Teď s sebou můžete vzít více dat. Jak na to?

Zmizet z prostředí nějaké celosvětové sociální sítě je velký krok. Hlavně v případě, kdy jste na ní “působili” aktivně delší dobu. Nejde jen o to, že si budete muset líp či hůř zvyknout na fungování bez ní, ale taky asi budete muset řešit případný přesun vámi publikovaného obsahu. Teď ponechejme stranou, jak moc ještě jste nebo nejste vlastníkem fotek, videí nebo textů. A bavme se o tom, jak moc si toho s sebou můžete odnést, když odcházíte. Nebo když si obsah prostě chcete jen preventivně uložit jinam. Proč o tom píšeme? Facebook zavedl nové možnosti kopírování uživatelských dat.

Je to pár měsíců, co největší sociální síť světa zavedla nový nástroj pro přesun fotek a videí. Ty jdou na pár kliknutí odeslat například i do Fotek Google nebo na Dropbox. V rámci stejného formuláře je nyní možné provést i stažení kopií příspěvků a poznámek. Cílem přitom mohou v tento moment být Google Dokumenty a také WordPress. Pokud chcete nové možnosti kopírování uživatelských dat vyzkoušet, skočte po přihlášení rovnou do Facebook nástroje DTP.

Jak dlouho jste aktivní na Facebooku?

Zdroj: apolice