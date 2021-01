Facebook News míří do Evropy, dočkali se obyvatelé Velké Británie

Facebook již před nějakou dobou představil vlastní zpravodajskou kartu Facebook News. Tato karta, která je součástí mobilní aplikace k této sociální síti, byla až doposud dostupná pouze ve Spojených státech. To se ovšem změnilo v průběhu uplynulého týdne, kdy se tato speciální sekce objevila ve Velké Británii.

Karta Facebook News je uživatelům z Velké Británie dostupná od úterý a stejně jako v Americe jim přináší aktuální přehled o nově publikovaných článcích, napříč nejrůznějšími periodiky. Facebook kvůli spuštění karty uzavřel partnerství s mnoha vydavateli, jako jsou Financial Times, The Guardian, The Economis nebo Vogue, přičemž je konkrétní obsah feedu ovlivněn čteností příspěvků a počtem sdílení.

Facebook News lákají uživatele zejména na personalizovaný obsah, uzpůsobený vaší činností na sociální síti. Budete si moct také sami určit, zda chcete zobrazovat články od daného vydavatele, nebo naopak zvýšit frekvenci zobrazování příspěvků od jiného. Karta nabídne i tematizované sekce, zabývající se nejčtenějšími příspěvky – například články o Covidu-19.

Dalšími evropskými zeměmi, kterým Facebook novou zpravodajskou kartu zpřístupní, budou pravděpodobně Francie a Německo. O tom, kdy se dostane i k nám, prozatím nejsou k dispozici žádné oficiální informace.

Zaujala vás karta Facebook News?

Zdroj: The Verge