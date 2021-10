Toto mají být první chytré hodinky od Facebo… totiž Meta

Už nějakou dobu se mluví o tom, že společnost Facebook Inc. plánuje na trh poslat své vlastní chytré hodinky. Než se tak skutečně stane, což následující informace celkem spolehlivě naznačují, firma ještě stihla vydat například speciální edici brýlí, nabídla zákazníkům pár VR headsetů a v neposlední řadě změnila před pár hodinami své jméno na Meta Platforms Inc. Pod novou nálepkou chce mimo jiné pracovat na vlastním gigantickém “virtuálním světě”, do kterého přesně moderní gadgety perfektně patří. Díky šikovně vyšťouranému úniku máme nyní možnost nahlédnout, jak by mohly vypadat zmíněné smartwatch.

Redakce Bloomberg získala od spřízněného vývojáře fotku hodinek, který se nachází ukrytý v aplikaci Facebook View. Ta slouží pro ovládání brýlí, které Facebook vytvořil s Ray-Ben. Hodinky, mimochodem prozatím pojmenované jako Milan, by tedy mohly využívat stejnou aplikaci. Na snímku máme každopádně možnost vidět hodinky, které nápadně připomínají třeba Apple Watch, i když mají jeden podstatný prvek navíc. Tím prvkem je přední kamera.

Facebook / Meta chytré hodinky by měly podle tohoto podkladu vsadit na čtvercový displej, kolem kterého bude mírně zaoblený rámeček. Pro ovládání by mělo sloužit také tlačítko na pravé straně. Přítomnost kamery může být na první pohled překvapivá, ale vlastně perfektně zapadá do plánů firmy. Jen si nejsme úplně jistí, zda je vhodné umisťovat kameru ke spodnímu okraji. vyobrazený design nakonec nemusí být úplně finální, jelikož se prý nadále pracuje s více variantami. Po měsících bez jakýchkoli náznaků teď ovšem alespoň trochu tušíme, kudy se americký gigant ubírá.

Co na tento design říkáte?

Zdroj: Bloomberg