Facebook Messenger nyní podporuje sdílení obrazovky skrz videohovory

Facebook ve své nejnovější aktualizaci přidal do své aplikace Messenger funkci sdílení obrazovky skrz videohovory. Ta by měla být dostupná všem uživatelům Androidu i iOS již nyní. Již dlouho se spekulovalo o tom, že americký gigant něco podobného chystá a nyní je to konečně oficiální.

Obrazovku můžete sdílet jak v jednotlivých, tak i ve skupinových hovorech. U těch to funguje až s 16 připojenými lidmi, takže můžete Messenger nyní využívat i pro konference, což je super zpráva. Ostatní účastníci totiž dostanou živý přenos toho, co zrovna děláte na telefonu a tak můžete sdílet prakticky cokoliv od dokumentů přes webové stránky až po galerii. Facebook sdělil, že funkci přidal proto, abychom mohli zůstat v kontaktu s blízkými, i přesto, že jsme fyzicky odděleni.

Společnost plánuje brzy přidat ovládací funkce k tomu, kdo může sdílet svou obrazovku v jednotlivých skupinách. Časem by mělo být totiž sdílení obrazovky v aplikaci Messenger dostupné až pro 50 lidí. Pokud jste tedy správcem skupiny, budete mít možnost omezovat práva pro sdílení obrazovky jen na sebe nebo vybrané členy.

Využijete sdílení obrazovky v aplikaci Messenger?

Zdroj: gsmarena.com