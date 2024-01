Facebook Messenger po vás bude chtít PIN! Zadávat jej?

Facebook Messenger patří k nejoblíbenějším aplikacím současnosti

Aplikaci používá více než jedna miliarda uživatelů po celém světě

V posledních měsících autoři představili několik nových funkcí

K těm nejdůležitějším patří podpora end-to-end šifrování ve výchozím nastavení pro všechny uživatele. Jak se rovnou dostat k nejnovějším funkcím jsme si ukázali už minulý měsíc. Není ale potřeba nikam spěchat, vývojáři nové funkce uvolňují postupně a dříve nebo později se dostanou ke všem uživatelům.

Dříve nebo později vás aplikace Facebook Messenger rovněž požádá o nastavení šestimístného kódu PIN. K čemu tento kód slouží a je nutné jej nastavit? Určitě ano, souvisí právě s příchodem zmíněného šifrování a zadat jej budete muset na všech zařízeních, kde chcete přistupovat ke své historii zpráv.

Typicky to bude například okno v prohlížeči. Pakliže máte Messenger v mobilním telefonu a alespoň občas si s okolím píšete z prohlížeče, absence synchronizace by znamenala, že se nové zprávy nebudou načítat korektně. A není to teorie, nějakou dobu jsem zkoušel v tomto nastavení fungovat (na telefonu mám PIN nastavený a potvrzený, ale na počítači nikoliv) a není to dobré.

Čas od času se mi do telefonu nebo naopak do prohlížeče dosypou nové zprávy, průběžný přehled ale spíše nemám než mám. Pokud tedy používáte více než jedno zařízení, důrazně doporučuji PIN nastavit a synchronizaci používat. Samozřejmě chápu, že vývojáři toto mohli vyřešit jinak a nejsem si jistý, jestli se zvolené řešení bude lidem líbit.

Na stranu druhou zkrátka jednorázově zadáte vámi nastavený kód a máte pokoj, v případě potřeby jej můžete snadno resetovat přímo z mobilního telefonu. Jednodušší už to vývojáři udělat nemohli, celý proces zabere jen pár vteřin. Ale možná si mohli dát trochu více práce s jeho vysvětlením, v první chvíli jsem sám byl docela překvapený, že po mně Messenger žádá nastavení kódu a opakovaně jsem výzvu zavíral. Zvědavost (a pohodlnost) ale nakonec zvítězila… Jen pro připomenutí – konkurenční aplikace jako je Telegram nebo WhatsApp nabízí koncové šifrování už velmi dlouho.

Už vás Facebook Messenger požádal o PIN?

Zdroj: Facebook, Vlastní