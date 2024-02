Facebook Messenger zlobí! Může za to koncové šifrování?

Facebook Messenger je jednou z nejoblíbenějších aplikací současnosti

Před několika týdny vývojáři výrazně vylepšili bezpečnost aplikace

Koncové šifrování ale přináší nemalé problémy a opravy přichází pomalu

Před několika týdny jsme vás informovali o novinkách v aplikaci Facebook Messenger. Příchod koncového šifrování znamenal nutnost nastavit si PIN, pomocí kterého se autorizujete například v prohlížeči. Pokud jej nezadáte, historie konverzací na daném zařízení nebude fungovat správně.

Bohužel se ale evidentně nepodařilo všechno vyladit dokonale, od zavedení šifrování mi Messenger nefunguje správně a nejsem s tímto problémem jediný. Roky vše fungovalo správně bez jakýchkoliv problémů, poslední týdny jsou ale utrpením. Kdy přijde očekávaná oprava?

Žádný konkrétní termín prozatím nepadl, žádný z mých pokusů o kompletní zprovoznění aplikace nebyl úspěšný. Nemohu říci, že by mi Facebook Messenger nefungoval vůbec, většina konverzací se načítá správně. Ale u některých kontaktů si například v telefonu konverzaci vůbec nepřečtu. Když mi přijde zpráva, na zamykací obrazovce vidím text.

Po otevření aplikace ale už nevidím nic. V přehledu kontaktů vidím kousek poslední zprávy u daného kontaktu, žádnou cestou se ale ke konverzacím nedostanu. Vyzkoušel jsem smazat data aplikace, vyzkoušel jsem smazání aplikace a opakovanou instalaci, nepomohla ani instalace nejnovější betaverze.

Jsem zvědavý, o jak rozšířený problém se jedná. Dle reakcí ve svém okolí ale vím, že s tímto problémem zdaleka nejsem jediný. Téměř všichni ale potvrzují, že se problém týká jen některých kontaktů. Pravděpodobně to mohou být právě ty kontakty, jejichž majitelé už aktivovali a používají koncové šifrování. Ať už problém způsobuje cokoliv, vývojáři společnosti Meta by se na něj měli zaměřit, takto se Messenger zkrátka používat nedá! Navíc problémy se přelívají rovněž do webového rozhraní, to už by ale bylo na jiný článek…

Funguje vám Facebook Messenger bezchybně u všech kontaktů?

