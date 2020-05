Facebook kupuje Giphy. Za kolik a co to znamená pro uživatele?

Společnost Facebook na svém blogu včera oznámila, že kupuje Giphy. Jedná se o jednu z nejpopulárnějších platforem pro posílání GIF obrázků, která je mimochodem integrována v aplikaci Messenger. Kolik za ní americký gigant zaplatil a co to znamená pro běžného uživatele? Na to se podíváme v dnešním článku.

Facebook plánuje integraci aplikace Giphy také do Instagramu a WhatsAppu. Vysolil za ní rovnou 400 miliónů dolarů. Giphy se však nepoužívá pouze pro sdílení GIF obrázků, ale také pro jejich vytváření a různé úpravy. Facebook se rovněž zmínil, že přes 50 % veškerého obsahu na Giphy bylo zasíláno skrz jejich aplikace.

Nová integrace v aplikaci Instagram bude ještě více usnadňovat sdílení GIFů do příběhů a soukromých zpráv. Jinak se prozatím nic měnit nebude, vzhled i ostatní funkce aplikace zůstanou při starém.

Co říkáte na to, že Facebook kupuje Giphy?

