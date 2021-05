Po více než ročním testování Facebook i Instagram vás nyní nechají skrýt počet lajků na příspěvcích. Pokud vás tedy trápí, že vaše příspěvky nemají dostatečný počet srdíček či jiných reakcí nebo zobrazení, můžete si nyní počítání skrýt.

Facebook se začal touto myšlenkou zabývat již v roce 2019, ovšem od té doby o ní nebylo slechu. Nyní jako blesk z čistého nebe přichází do obou aplikací. K dispozici budou navíc v budoucnu dvě možnosti. Buď si schováte počet lajků pouze u svých příspěvků, nebo si jejich počítání vypnete úplně u všech. Dle americké společnosti bylo totiž za dobu testování zjištěno, že pro někoho je zobrazený počet lajků výhodný a pro některé naopak obtěžující. Proto je tato volba dobrovolná.

No a jak tedy funkci přímo v aplikaci Instagram vypnout? Musíte jít do Nastavení > Soukromí > Příspěvky a následně byste zde měli mít možnost “Hide Like and View Counts”. Jak můžete vidět na screenshotech, u nás je funkce již dostupná. U Facebooku není v tuto chvíli jasné, kdy bude k dispozici všem uživatelům. My zatím žádnou možnost v aplikaci nemáme.

Je pro vás počet lajků důležitý?

Zdroj: Instagram blog