No konečně. Facebook nám dá více vybrat, co chceme vidět

Historii sociální sítě Facebook můžeme rozdělit na období před a po roce 2009. V tu dobu totiž služba zavedla vlastní algoritmus pro zobrazování příspěvků, které se dodnes uživatelům neukazují všechny a taky ne nutně chronologicky. Obsahu je od přátel, členů rodiny, skupin či stránek moc a člověk nemá šanci jej všechen prohlédnout. Tak se začalo filtrovat a současně vydělávat na inzerentech, kteří chtějí být skrze algoritmus více vidět. V průběhu dalších let se algoritmus neustále proměňoval a s ním i možnosti, jak si obyčejný uživatel může zobrazování příspěvků nastavit. V roce 2022 čeká v tomto ohledu Facebook další významná změna.

Mateřská společnost Meta před pár hodinami na svém blogu oznámila, že dá brzy uživatelům do ruky efektivnější možnosti pro výběr toho, co chtějí v kanálu příspěvků (News Feed) více vidět. Přibudou nová tlačítka pro volbu, co chceme vidět méně a co více. A konečně by se mělo na viditelné místo vrátit i ovládání celého kanálu příspěvků z hlediska řazení podle času či atraktivity. Jednoduše řečeno: Uživatel bude mít větší sílu se s často chybujícím algoritmem přetahovat. Facebook nyní testuje chystané novinky u úzké skupiny uživatelů. Celosvětově a pro všechny by měly být změny zavedeny v první polovině příštího roku.

Jak často chodíte na Facebook?

Zdroj: Facebook