Generální ředitel společnosti Sony, Jim Ryan konečně promluvil o tom, jak to bude s hraním na mobilních zařízeních. Exkluzivní Playstation hry si dle jeho slov budeme moci vychutnat i na mobilních zařízeních s operačními systémy Android a iOS.

Exkluzivní Playstation hry na Androidu?

Jak zní tedy nová strategie japonské firmy? “Mobilní zařízení jsou jednou z oblastní, kterou bedlivě sledujeme proto, abychom mohli oslovit miliony hráčů mimo platformu Playstation. Máme obrovské portfolio značek, které se mohou přesunout na chytré telefony a doplnit tak AAA tituly pro Playstation 5”, uvedl Ryan. V posledních několika letech jsme mohli vidět několik titulů z PC a konzolí, které se prosadily také na telefonech. Řeč je zejména o hrách Fortnite, PUBG či Call of Duty.

Některé z nich mají dokonce přijít už letos. Jim však neočekává žádný významný podíl na trhu ještě tento rok. Firmě jde však o to, aby se neustále rozšiřovala a to jak na počítačích, kde vydala tituly jako Days Gone či Horizon Zero Dawn, tak právě na mobilních zařízeních. Je škoda, že ale příchod her blíže nespecifikoval. To, zda půjde o porty plnohodnotných her nebo zda vyjde zcela nová exkluzivně pro mobily není v tuto chvíli jasné. Sony má však několik es v rukávu a tak pokud své hry dobře zpracuje, může na mobilním trhu uspět. Co takhle God of War, Last Of Us nebo Uncharted na mobilu?

Jakou Playstation hru byste si zahráli na telefonu?

