Realme neuhlídalo evropské ceny mobilů GT2 a GT2 Pro

V rámci barcelonského kongresu MWC 2022 (kam mimochodem redakce Světa Androida vyráží, takže se můžete těšit na zajímavé reportáže) bychom se měli mimo jiné dočkat také oficiálního globálního představení telefonů Realme GT2 a Realme GT2 Pro. Pokračovatele úspěšné loňské série už známe po technické stránce díky dřívějšímu uvedení v Číně, takže víme například o špičkovém 120Hz LTPO2 displeji nebo čipsetu Snapdragon 8 Gen 1 pro model Pro. Jednou z mála nezodpovězených otázek zůstávají evropské ceny.

Ani ty už ale nejsou tak tajné, jelikož jsou obsahem jednoho z posledních úniků. Sudhanshu Ambhore na Twitteru tvrdí, že nejnižší ze tří částek bude činit 539 eur, tedy cca 13 500 Kč. A to v případě klasického Realme GT2 v paměťové variantě 8/128 GB. Model s konfigurací 12/256 GB by měl vyjít na 589 eur (asi 14 800 Kč) a nejvybavenější Realme GT2 Pro s 12GB RAM a 256GB úložištěm by měl na našem kontinentu stát 789 eur, tedy zhruba 19 800 Kč.

Jak vnímáte telefony značky Realme?

Zdroj: gizmo