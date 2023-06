Společnost Google, tedy technicky vzato vyhledávací a reklamní gigant spadající pod konglomerát Alphabet Inc., nejspíš bude mít na půdě EU do budoucna o dost komplikovanější podnikání. Evropská komise téměř přesně po dvou letech vydala stanovisko k případu, ve kterém bylo posuzováno postavení firmy v oblasti zprostředkování reklamy. To je prý nepřijatelně dominantní a americká společnost by podle EK měla přestat nabízet některé své služby, které způsobují střet zájmů.

“Společnost Google působí na obou stranách trhu se svým reklamním serverem pro vydavatele a se svými nástroji pro nákup reklamy a na obou stranách zaujímá dominantní postavení. Kromě toho provozuje největší burzu reklamy. To vede k tomu, že se společnost Google dostává do přirozeného střetu zájmů. Komise se proto předběžně domnívá, že obavy z narušení hospodářské soutěže by vyřešil pouze povinný odprodej části jejích služeb ze strany společnosti Google,” zmiňuje pár hodin stará zpráva.

Problematické je, že společnost Google poskytuje souběžně několik adtech služeb, které zprostředkovávají mezi inzerenty a vydavateli zobrazování reklamy na webových stránkách nebo v mobilních aplikacích. Provozuje přitom nástroje pro nákup reklamy “Google Ads” a “DV 360”, reklamní server pro vydavatele “DoubleClick For Publishers” neboli DFP a burzu reklamy “AdX”.

Komisi se nelíbí hlavně to, že americký gigant podle ní zvýhodňoval svou vlastní burzu reklamy AdX v aukci na výběr reklamy, kterou pořádá její dominantní vydavatelský reklamní server DFP. Například tím, že předem informovala AdX o hodnotě nejlepší nabídky od konkurence, kterou musela překonat, aby v aukci zvítězila.

Co bude následovat? Oficiální zpráva zmiňuje, že pokud Evropská komise projedná případnou obhajobu a dospěje k závěru, že existují dostatečné důkazy o porušení předpisů (v tomto případě články 101 a 102 TFEU), může přijmout rozhodnutí, kterým jednání zakáže a uloží pokutu až do výše 10 % ročního celosvětového obratu společnosti. Ironické je, že před pár týdny EK a firma Google oznámily spolupráci ohledně regulace AI.

Vyzkoušejte: Mapy Google už i v ČR nabízejí poutavou funkci Immersive View čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jaký máte názor na sílu postavení firmy Google?