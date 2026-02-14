Nezávislá LTE kamera se solárním panelem slušně zlevnila! Má 4K rozlišení a barevné noční vidění Hlavní stránka Zprávičky Eufy 4G LTE Camera S330 je 4K bezpečnostní kamera se solárním panelem a LTE připojením Ideální pro místa bez elektřiny a WiFi – chaty, garáže, vzdálené pozemky S kódem ALZADNY30 stojí 6 293 Kč místo původních 8 990 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.2.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Potřebujete kameru na chatu nebo pozemek, kde není elektřina ani WiFi? Eufy 4G LTE Camera S330 řeší přesně tento problém. Solární panel dobíjí baterii, mobilní data zajišťují připojení k internetu. Stačí vložit SIM kartu s datovým tarifem a máte funkční dohled kdekoliv. Soběstačná kamera Baterie s kapacitou 9 400 mAh se dobíjí přes přiložený 5W solární panel. Eufy tvrdí, že při dvou hodinách slunce denně kamera vydrží napájenou neomezeně dlouho. Bez solární energie počítejte s výdrží zhruba měsíc při běžném používání – deset detekcí denně po deseti sekundách a pět živých náhledů. K internetu se připojíte buď přes WiFi, nebo vložíte 4G LTE SIM kartu. Druhá možnost je klíčová pro vzdálená místa – chaty, garáže na okraji města, zemědělské pozemky. Prostě kameru namontujete, vložíte SIM a máte živý stream v mobilu. 4K obraz a PTZ otáčení Rozlišení 3840 × 2160 pixelů s 8násobným zoomem umožní rozpoznat detaily – obličeje, SPZ, co zloděj drží v ruce. Motorizovaný objektiv se otáčí o 344° horizontálně a naklápí o 70° vertikálně, takže pokryje prakticky celý pozemek bez slepých míst. KOUPIT NA ALZE Barevné noční vidění funguje do vzdálenosti 8 metrů díky 100lumenovému reflektoru. Ten může společně se sirénou také vystrašit nezvaného hosta. V aplikaci si nastavíte dvě detekční zóny, abyste nedostávali notifikace pokaždé, když projde kočka. Co říkají zákazníci Hodnocení 5 z 5 od 4 zákazníků zní skvěle, ale je to málo recenzí na spolehlivý závěr. Ti, kdo kameru koupili, chválí obraz, výdrž a detekci pohybu. „Jednoduchá instalace, zatím vše funguje dobře, jeví se jako kvalitně zpracovaná,“ shrnuje jedna zákaznice. Z nevýhod zmiňuje aplikaci, která není v češtině, a absenci desktopového programu – k dispozici je pouze webové rozhraní. Odolnost IP67 by měla zvládnout déšť i teploty od -20 do +50 °C, ale dlouhodobé zkušenosti z českých zim zatím chybí. Ukládání záznamů Záznamy se ukládají na microSD kartu o velikosti až 128 GB. Pokud chcete větší kapacitu nebo pokročilé funkce jako rozpoznávání až 50 osob, můžete kameru spárovat s HomeBase 3, která rozšiřuje úložiště až na 16 TB. Ta se ale prodává samostatně za zhruba 3 tisíce. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 8 990 Kč a teď s kódem ALZADNY30 stojí 6 293 Kč. To je slušná sleva na kameru, která nevyžaduje elektřinu ani WiFi. Pokud hledáte dohled pro vzdálené místo a nechcete řešit kabely ani síťové připojení, Eufy 4G LTE Camera S330 je jedna z mála rozumných voleb na trhu. Máte kameru na chatě nebo chalupě? Jak řešíte napájení a připojení? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Kamera slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025