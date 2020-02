“RIP Samsung”. Escobar propaguje svůj Fold 2 s holkami v bikinách

Roberto De Jesus Escobar Gaviria, bratr proslulého drogového magnáta a gangstera, vloni poslal do světa informaci, že jeho firma Escobar Inc. také vyrobí telefon s ohebným displejem. Měl prý přímo konkurovat Foldu od Samsungu a Mate X od Huawei. A přitom stát zlomek. Teď se kolumbijský “podnikatel” vytasil s kampaní na přístroj Escobar Fold 2, což je na první pohled okopírovaný první ohebný telefon od Samsungu. Jihokorejské firmě se také přímo vysmívá v propagačním videu, ve kterém mimo jiné holky v bikinách třískají do modelu Fold a dalších telefonů z řady Galaxy kladivy. Pod videem jsou na YouTube “překvapivě” vypnuté komentáře.

www.RIPSAMSUNG.com – Rest In Peace Samsung – Say Hello to Escobar Fold 2

Společnost se chlubí v tiskové zprávě tím, že byl její nový přístroj navržen v USA a montován bude v Hong Kongu. Bude vyroben jen ve 200 000 kusech a slabší verze má stát jen směšných 399 dolarů aneb 9 100 korun. To je asi 16 % sumy, za kterou seženete originální Fold od Samsungu. Jestli máte odvahu tuto částku obětovat, telefon Escobar Fold 2 už je k objednání. Považujeme to ale za totální šílenost. Ani se tu nebudeme rozepisovat o údajných parametrech. S takovou cenovkou se jim nedá vůbec věřit. Pokud se o ně zajímáte, najdete je ve stejném odkazu.

Absurdnost celé situace umocňuje fakt, že první ohebný telefon firma Escobar nikdy nevydala. A to i přesto, že na něj opravdu byly předobjednávky. I v jeho případě byla použita reklama se spoře oděnými dámami. Přístroj (jestli to tedy přístroj vůbec byl) tam ani nešel vidět zepředu. Podobná komedie se dá očekávat i u Escobar Fold 2. Kampaň je striktně vedená jako útok na Samsung. V doprovodných textech se ale kolumbijská společnost naváží i do jiných výrobců. Na propagačních fotkách je pak sice vidět přístroj s Escobarovou podobiznou, ale pravděpodobně jde o loňský Samsung Galaxy Fold. Nebo dokonce jen o makety.

Věříte, že Escobar někdy nějaký telefon vyrobí a začne prodávat?

