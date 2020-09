eRouška 2.1 je venku. Tady máte tři hlavní důvody, proč ji nainstalovat

Podzimní vlna šíření koronavirového onemocnění je tady a je potřeba jednat. Chytře a rychle. Pokud nepatříte k zatvrzelým odmítačům jakéhokoli boje proti nákaze a i obyčejné zakrývání dýchacích cest nepovažujete za absolutní zlo (bez komentáře), rozhodně by vás neměla minout aplikace eRouška. Nástroj vyvíjený Ministerstvem zdravotnictví prošel radikálními změnami a v nové verzi 2.1 vkládá do rukou uživatelů i hygieniků nové zásadní možnosti. Přinášíme nejen popis toho, co vylepšená verze umí, ale také tři hlavní důvody, proč aplikaci eRouška 2.1 nainstalovat.

Co hlavního je jinak?

Původní aplikace sloužila hlavně hygienikům. Na základě získaných anonymních dat byli schopní dohledat setkání nakažených lidí se spuštěnou aplikací s dalšími uživateli eRoušky. Pak bylo potřeba manuálně všechny informovat a kontakty prověřovat. Nová eRouška 2.1 už běží na pokročilejším principu trasování od Googlu a Applu jménem Exposure Notification API, který skrze Bluetooth LE umí efektivněji určovat nejen setkání, ale také jeho vzdálenost. Nejvýznamnější je, že jde pak všechny tyto kontakty zpětně dohledat. Navíc je méně energeticky náročná a “šlape” rychleji.

Jak eRouška chrání?

Proč používat aplikaci eRouška 2.1?

Důvod 1 – Pomáháte sobě i ostatním

Efektivní funkčnost aplikace je závislá na tom, aby ji používalo co největší množství lidí. Pojďme si vytvořit modelový příklad. Pokud vstoupíte do autobusu, ve kterém sedí nakažený člověk, a jste zde jediným uživatelem aplikace, nepomůže to absolutně nijak. Když budou mít aplikaci ideálně všichni cestující, může proběhnout následující: Nakažený člověk časem projde testováním a zjistí, že nemoc má. Od hygieniků dostane mimo jiné SMS s kódem, který vloží do aplikace. Ta pak na základě dat z Bluetooth záznamů kontaktuje všechny lidi, kteří autobusem jeli. Jde o kolektivní odpovědnost.