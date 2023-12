Epic Games už několik let vede u soudu bitvu proti společnosti Google

Jde o provizi, kterou si Google strhává za nákupy v Obchodu Play

Bitva rozhodnutím soudu neskončila, určitě přijde odvolání…

Společnosti Apple a Google mají v mnoha oblastech dominantní postavení, to je zkrátka neoddiskutovatelný fakt. V některých ohledech to nemusí úplně vadit, poplatky za nákupy v rámci Obchodu Play a App Store ale leží autorům v žaludku už roky…

Epic Games se už před několika lety rozhodla vytáhnout do boje a vše skončilo u soudu. Spor se společností Apple pro Epic Games nedopadl dobře, jablečný gigant svou pozici uhájil. Google ale tentokráte narazil a u soudu prohrál. Co porážka znamená?

Soud konstatoval, že 30procentní provize z každého nákupu v rámci Obchodu Play není v pořádku. Kompletní odůvodnění je podstatně delší, pro naše potřeby si ale vystačíme s tím, že Google v tuto chvíli odchází od soudu jako poražený. Budou aplikace a hry v Obchodu Play levnější? Bohužel nebudou, takhle jednoduché to není…

Ve vzduchu visí odvolání a fakticky neexistuje jediný důvod, proč by to měl Google v této fázi vzdát. Jde o hodně, ve hře je obrovský balík peněz a pokud by rozhodnutí soudu bylo potvrzeno, mohlo by to v rámci vývoje a distribuce her a aplikací znamenat revoluci. Otázkou zůstává, jaké řešení by soud následně nařídil, to už se dostáváme na velmi tenký led. Otázka spravedlivě nastavené provize nemá jednoduché řešení a nejsem si jistý, jestli je možné to vyřešit ke spokojenosti všech. Podle mě není, jako zákazník chci zaplatit co nejméně, jako autor aplikace chci dostat co nejvíce, jako provozovatel obchodu chci svůj podíl (a je mi jedno, kdo ho zaplatí). Navíc neustálý vývoj Obchodu Play samozřejmě není zadarmo, ale stojí spoustu peněz. Stahujete si z Obchodu Play bezplatnou aplikaci? Stažení vás nic nestojí, ale Google s tím má náklady. Minimální, ale má.

Epic Games vyhrál bitvu, ale ne válku…

Jaký mám na celou situaci a poplatky názor? Pravda je, že pozice oficiálních obchodů od Google a Apple je takřka neotřesitelná, fakticky se jedná o monopol v rámci jednotlivých platforem. Ale je to nutně špatně? Apple si svůj ekosystém vybudoval od nuly a lidé utrácí nemalé peníze za to, že všechno dohromady zkrátka funguje. Apple hlídá bezpečnost aplikací a komu se to nelíbí, zkrátka si iPhone nepořídí. Sice nepatřím k fanouškům společnosti Apple, ale v tomto směru má mou podporu…

Fortnite Chapter 4: Season OG Gameplay Trailer

V případě Google je situace jiná, Android nabízí celou řadu možností jak aplikace instalovat. Existují alternativní obchody s aplikacemi a nikdo vývojářům nebrání sem umístit své výtvory. Ale podobné řešení se zatím nikdy nechytilo. Možné je škoda, že se někteří z největších vývojářů nezkusili spojit a nabídnout alternativní obchod, pokud by tady byla kvalitní komunikace a ceny by byly nižší než v Obchodu Play, šance na úspěch by tu byla.

Malá, to uznávám. Navíc investované peníze se nikdy nemusí vrátit. Použití Obchodu Play má pro vývojáře své výhody, daná hra či aplikace se takto může dostat k milionům uživatelů, což alternativní obchody v současné podobě nemohou zajistit. Můžeme vést diskuzi o tom, jaká výše poplatku je ještě v pořádku a co už je zkrátka moc. Třicet procent? Jako vývojář bych samozřejmě uvítal menší provizi, ale pořád mi to přijde přijatelné…

Jak vysokou provizi si Google zaslouží?

Zdroj: gizmochina