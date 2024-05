Hned stahujte! Epic rozdává zdarma prvotřídní RPG od BioWare

Dragon Age: Inquisition od BioWare je nyní ke stažení zdarma

Nerozdává ho nikdo jiný než obchod Epic Games Store

Nezapomeňte si titul přidat do knihovny, čas máte do 23. května

Milovníci fantasy RPG zbystřete! V rámci pravidelného rozdávání her na Epic Games Store, si můžete nyní stáhnout zdarma legendární Dragon Age: Inquisition od BioWare. I když od vydání uběhlo už téměř deset let, stále má co nabídnout, ať už je řeč o příběhu, rozsáhlém světě či propracovaných herních mechanikách. Pokud tedy nemáte plán na víkend, možná vám ho zajistí právě titul od kanadského studia.

Dragon Age: Inquisition je posledním dílem z (prozatím) trojdílné ságy a je neméně skvělé než první dva díly. Na Metacritic si drží průměrné hodnocení 85 %, což je velmi solidní číslo. Putování obřím světem Thedas, si užije každý fanoušek kvalitních RPG a problém nebudete mít ani s grafickým kabátkem, na němž se zub času podepsal jen minimálně.

DRAGON AGE™: INQUISITION Official Trailer – The Breach

Výhodou je také fakt, že na dnešní poměry není hra nikterak hardwarově náročná. Pro plynulý chod vám bude stačit základní grafická karta nízké třídy (klidně něco jako GTX 1050) se 4 GB RAM, procesor řešit extra nemusíte, postačí modernější dvoujádro. Na mém MateBooku Pro X od Huawei s i7 1260P a integrovanou grafikou Iris Xe běží titul na Full HD rozlišení v rozmezí 40 – 60 fps s vysokým grafickým nastavením.

Dragon Age Inquisition | Intel Iris Xe Graphics | i5 1135G7 | NP550XDA-KF2BR | 16 GB RAM

Jedná se navíc o Game of the Year edici obsahující další příběhová DLC. Čas na přidání do své knihovny (otázka několik kliknutí) máte do 23. května, kdy akce končí.

Mimochodem — pokud jste nikdy nehráli původní Dragon Age: Prameny z roku 2009, rozhodně doporučuji ho alespoň vyzkoušet. Z mého pohledu jde o jedno z nejlepších RPG všech dob, v němž jsem v době vydání utopil vyšší desítky hodin. Tenkrát jsem byl doslova unešeným světem, příběhem i skvěle napsanými postavami a čas od času se k němu na pár hodin vracím dodnes.

Jaký máte názor na sérii Dragon Age?

Zdroj: Epic Games